 

Варвара Шмыкова, Анна Нахапетова и Ольга Остроумова на премьере спектакля в Москве

03.10.2022, 15:35, Разное
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1 октября 2022 в Государственном академическом театре им. Моссовета, который открыл свой 100-й юбилейный сезон, состоялась премьера спектакля Евгения Марчелли “ШЕКСПИРГАМЛЕТ” по одной из самых известных пьес в мировой драматургии. Роли исполнили Евгения Крюкова, Александр Филиппенко, Сергей Юшкевич, Валерий Яременко, Виталий Кищенко и другие.

Лауреат премии “Золотая маска” Евгений Марчелли представил авторскую интерпретацию событий шекспировской трагедии, согласно которой главный герой сам в какой-то мере является носителем злой энергии, разъедающей его изнутри и во многом определяющей его поступки. Подобная трактовка предлагает необычный взгляд на всем известный сюжет и нравственное переосмысления роли Гамлета в кровавых событиях шекспировской пьесы.

Александр ФилиппенкоВарвара Шмыкова с семьейЕвгения Крюкова и Сергей ЮшкевичЕвгения Крюкова и Александр Филиппенко

Премьеру посетили Варвара Шмыкова, Лилия Абрамова (Татарка FM), Евгения Линович, Нелли Кобзон, Нина Шацкая, Ольга Богданова, Ольга Кабо, Анна Михайловская, Ольга Остроумова, Евгений Стеблов, актриса, дочь Родиона Нахапетова и Веры Глаголевой Анна Нахапетова и другие.

Следующие показы пройдут 15 октября, 13 и 27 ноября. Другие интересные события месяца в Москве и Санкт-Петербурге – в ежемесячной афише HELLO.RU.

Анна НахапетоваОльга ОстроумоваАнна МихайловскаяВарвара ШмыковаВалерий ЯременкоЕвгений СтебловНелли КобзонНина Шацкая и Ольга Кабо


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