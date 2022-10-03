Варвара Шмыкова, Анна Нахапетова и Ольга Остроумова на премьере спектакля в Москве

1 октября 2022 в Государственном академическом театре им. Моссовета, который открыл свой 100-й юбилейный сезон, состоялась премьера спектакля Евгения Марчелли “ШЕКСПИРГАМЛЕТ” по одной из самых известных пьес в мировой драматургии. Роли исполнили Евгения Крюкова, Александр Филиппенко, Сергей Юшкевич, Валерий Яременко, Виталий Кищенко и другие.

Лауреат премии “Золотая маска” Евгений Марчелли представил авторскую интерпретацию событий шекспировской трагедии, согласно которой главный герой сам в какой-то мере является носителем злой энергии, разъедающей его изнутри и во многом определяющей его поступки. Подобная трактовка предлагает необычный взгляд на всем известный сюжет и нравственное переосмысления роли Гамлета в кровавых событиях шекспировской пьесы.

Александр Филиппенко Варвара Шмыкова с семьей Евгения Крюкова и Сергей Юшкевич Евгения Крюкова и Александр Филиппенко

Премьеру посетили Варвара Шмыкова, Лилия Абрамова (Татарка FM), Евгения Линович, Нелли Кобзон, Нина Шацкая, Ольга Богданова, Ольга Кабо, Анна Михайловская, Ольга Остроумова, Евгений Стеблов, актриса, дочь Родиона Нахапетова и Веры Глаголевой Анна Нахапетова и другие.

Следующие показы пройдут 15 октября, 13 и 27 ноября. Другие интересные события месяца в Москве и Санкт-Петербурге – в ежемесячной афише HELLO.RU.

Анна Нахапетова Ольга Остроумова Анна Михайловская Варвара Шмыкова Валерий Яременко Евгений Стеблов Нелли Кобзон Нина Шацкая и Ольга Кабо