Бехати Принслу поддержала Адама Левина на концерте после скандала с изменами певца

Несмотря на слухи о многочисленных изменах Адама Левина, супруга остается ему верна. В эту субботу, 1 октября, ангел Victoria’s Secret Бехати Принслу проводила время на концерте Maroon 5, а также за кулисами шоу вместе с музыкантами группы – об этом сообщает издание Page Six. Отметим, что это было первое публичное появление Левина с тех пор, как в сети объявились сразу несколько любовниц музыканта. Правда, сфотографировать модель журналистам не удалось.

А вот легендарный американский баскетболист и близкий друг Адама Шакил О’Нил публично поддержал своего товарища.

Адам — мой друг. Говоря по правде, я никогда не был лучшим мужем в мире. Именно поэтому я просто не могу ругать или обвинять других людей в подобном. Он молодец. Он очень старается для детей, и он всегда был таким. Я рад за него и искренне желаю ему удачи, – признался спортсмен после выступления музыканта.

Напомним, что девушки заявили о флирте с Левиным всего неделю назад – каждая из них опубликовала скриншоты переписки с певцом в подкрепление своим заявлениям. Сначала на связь с подписчиками вышла инфлюенсер Самнер Стро, затем модель Элисон Роуз, комикесса Марика и фитнес-тренер Эшли Расселл, а позже к ним присоединилась и преподаватель Левина по йоге Аланна Забель.

Напомним, что сейчас Бехати Принслу беременна. Они с Левиным уже растят двоих дочерей – 5-летнюю Дасти Роуз и 4-летнюю Джио Грейс. Супруги вместе уже более десяти лет. Они познакомились в 2012-м в сети и после продолжительной электронной переписки встретились в том же году. 19 июля 2014 года влюбленные связали себя узами брака. До романтической церемонии бракосочетания с Принслу в Кабо-Сан-Лукас, Левин считался заядлым сердцеедом. На его счету романы с моделями Victoria’s Secret Энн Вялицаной и Ниной Агдал, а также, по слухам, интрижка с певицей Джессикой Симпсон.