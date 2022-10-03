Студенты МГУ потребовали прекратить изучение английского языка в вузе

Инициативная группа студентов Московского государственного университета (МГУ) написала коллективное обращение на имя ректора Виктора Садовничего с требованием прекратить преподавание английского языка в связи с недружественными действиями англосаксонских государств против России.

В письме отмечается, что «современная российская молодёжь не хочет быть марионеткой в руках Запада и жить в навязываемых им тлетворных тенденциях».

– Мы категорически не приемлем навязывание чуждых русскому православному человеку англосаксонских месседжей и нарративов. Мы, лучшие студенты-патриоты России, уверены, что сегодня в столь трудную для страны минуту мы обязаны защитить отечественную культуру и великий и могучий русский язык. Самым эффективным способом в этом пути является изоляция всего англоязычного. Мы не можем добиться этого повсеместно, но должны начать с запрета изучения английского языка в родной альма-матер. Надеемся, Виктор Антонович, что вы нас поддержите в этом вопросе, – говорится в письме, подписанном лидером движения Кареном Абгаряном.

Студенты потребовали не только изъять английский язык из программы своих специализаций, но и полностью ликвидировать кафедру. Все участники инициативной группы имеют академические задолженности по предмету.

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