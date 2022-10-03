MacBook Pro: как выбрать портативный компьютер Apple

Портативные компьютера компании Apple – надежные, оригинальные, мощные, передовые, интригующие и эксклюзивные устройства. И здесь речь идет о MacBook – технике, которую оценивают по достоинству профессиональные дизайнеры, музыканты, графические художники и просто ценители передовых технологий, которые спрятаны в привлекательных корпусах.

MacBook Pro – быстрый и технологически совершенный ноутбук

MacBook Pro представляет собой функциональные, компактные и мощные компьютеры, способные с легкостью справиться со всеми возложенными задачами и требованиями, а также продвинутыми компьютерными играми. В линейке «Про» представлены ультрамощные модели лэптопов в двух расцветках: сером и серебристом.

В профессиональной линейке предложены две модели портативных компьютеров:

13-дюймовая с расширением 2560*1600 пикселей;

15-дюймовая с расширением 2880*1800 пикселей.

Высокое качество изображения обеспечивается усовершенствованным Retina-экраном, который дает возможность рассмотреть до мельчайших деталей, характеризуется обширным цветовым охватом. Положительные свойства дают возможность работать с графическими программами, заниматься редактированием видеоконтента, а также прокачивать новые игры.

В специализированном интернет-магазине «Яблоки» macbook pro купить можно в различных версиях: 13, 14, 16, а также MacBook Air и прочую технику с гарантией от производителя на 1 год.

Высокая мощность ноутбуков обеспечивается за счет использования различных инновационных технологий. Работают устройства на процессорах Intel Core i5 и i7. Покупателям предлагаются двух и четырехъядерные предложения. Ультрамощная техника может иметь 8 GB или 16 GB оперативной памяти.

Ноутбуки укомплектованы встроенными видеокартами Intel Iris и Iris Pro.

Macbook Pro 14″ – преимущества и характеристики

Характеризуется модель улучшенным дисплеем, производительностью, продолжительным временем автономной работы, привычным минималистичным дизайном.

Корпус техники произведен из переработанного алюминия, представлен в двух цветах: Silver и Space Gray. Дизайнерское оформление практически не отличается от более устаревших аналогов, но на крышке появилась тисненная надпись «MacBook Pro».

Работает лэптоп на базе процессоров M1 Pro и M1 Max от Apple с использованием 16-ядерного двигателя Neural Engine. Приобрел ноут вырез с фронтальной камерой. Это дало возможность увеличить размер экрана, уменьшив верхнюю рамку.

Источник информации: https://yablokistore.ru/.