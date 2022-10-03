MacBook Pro: как выбрать портативный компьютер Apple
03.10.2022, 15:35, Детали
Теги: Интернет, Технологии
Портативные компьютера компании Apple – надежные, оригинальные, мощные, передовые, интригующие и эксклюзивные устройства. И здесь речь идет о MacBook – технике, которую оценивают по достоинству профессиональные дизайнеры, музыканты, графические художники и просто ценители передовых технологий, которые спрятаны в привлекательных корпусах.
MacBook Pro – быстрый и технологически совершенный ноутбук
MacBook Pro представляет собой функциональные, компактные и мощные компьютеры, способные с легкостью справиться со всеми возложенными задачами и требованиями, а также продвинутыми компьютерными играми. В линейке «Про» представлены ультрамощные модели лэптопов в двух расцветках: сером и серебристом.
В профессиональной линейке предложены две модели портативных компьютеров:
- 13-дюймовая с расширением 2560*1600 пикселей;
- 15-дюймовая с расширением 2880*1800 пикселей.
Высокое качество изображения обеспечивается усовершенствованным Retina-экраном, который дает возможность рассмотреть до мельчайших деталей, характеризуется обширным цветовым охватом. Положительные свойства дают возможность работать с графическими программами, заниматься редактированием видеоконтента, а также прокачивать новые игры.
В специализированном интернет-магазине «Яблоки» macbook pro купить можно в различных версиях: 13, 14, 16, а также MacBook Air и прочую технику с гарантией от производителя на 1 год.
Высокая мощность ноутбуков обеспечивается за счет использования различных инновационных технологий. Работают устройства на процессорах Intel Core i5 и i7. Покупателям предлагаются двух и четырехъядерные предложения. Ультрамощная техника может иметь 8 GB или 16 GB оперативной памяти.
Ноутбуки укомплектованы встроенными видеокартами Intel Iris и Iris Pro.
Macbook Pro 14″ – преимущества и характеристики
Характеризуется модель улучшенным дисплеем, производительностью, продолжительным временем автономной работы, привычным минималистичным дизайном.
Корпус техники произведен из переработанного алюминия, представлен в двух цветах: Silver и Space Gray. Дизайнерское оформление практически не отличается от более устаревших аналогов, но на крышке появилась тисненная надпись «MacBook Pro».
Работает лэптоп на базе процессоров M1 Pro и M1 Max от Apple с использованием 16-ядерного двигателя Neural Engine. Приобрел ноут вырез с фронтальной камерой. Это дало возможность увеличить размер экрана, уменьшив верхнюю рамку.
Источник информации: https://yablokistore.ru/.
Смотреть комментарии → Комментариев нет