Мнение: Прицельная ненависть

Когда в аэропорту Ижевска совершает посадку самолет, из динамиков раздается приветствие: «Добро пожаловать в оружейную столицу России!».

Думаю, что не одного меня удивило это приветствие, когда я прилетел в Ижевск. И не только потому, что в споре между Тулой и Ижевском за право называться «оружейной столицей России» точка еще не поставлена. Сегодня после трагедии в ижевской школе №88, где погибли 17 человек, расстрелянных из пистолетов, изготовленных в Ижевске, напоминание об «оружейной столице», по-моему, звучит зловеще.

Удивила меня и организация похорон погибших.

…Похороны были организованы так, что с жертвами стрельбы в школе № 88 прощались порознь. Следующая траурная процессия подъезжала к могилам только тогда, когда уезжала предыдущая.

Когда мы приехали на погост, к нам с фотографом подошла молодая девушка и тоном, не терпящим возражений, скомандовала:

— Коллеги, работаем, соблюдая принципы гуманизма.

— Это как? — недоумеваю я.

— Не снимаем похороны. Родные против съемок.

— Но мы только что снимали в зале прощаний центра ритуальных услуг. С разрешения родных, они не возражали.

— А вот на кладбище они попросили не снимать.

— А что можно снимать?

— Можете снять могилы, когда все уедут.

— А вы кто?

— Сотрудник пресс-службы губернатора.

— Если мне понадобится комментарий губернатора, я обязательно к вам обращусь, — я заканчиваю разговор.

Буквально через несколько минут к нам подошли два лейтенанта полиции — с тем же требованием. Пришлось подчиниться и зачехлить фотокамеру.

Подробности можно прочитать здесь.

А это видеоверсия публикации:

Странно, но YouTube удалил видео. Но его можно посмотреть на Rutube.

PS YouTube оперативно рассмотрел мою жалобу и в 10:11 восстановил доступ к видеозаписи.

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