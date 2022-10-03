Мнение: Прицельная ненависть
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Когда в аэропорту Ижевска совершает посадку самолет, из динамиков раздается приветствие: «Добро пожаловать в оружейную столицу России!».
Думаю, что не одного меня удивило это приветствие, когда я прилетел в Ижевск. И не только потому, что в споре между Тулой и Ижевском за право называться «оружейной столицей России» точка еще не поставлена. Сегодня после трагедии в ижевской школе №88, где погибли 17 человек, расстрелянных из пистолетов, изготовленных в Ижевске, напоминание об «оружейной столице», по-моему, звучит зловеще.
Удивила меня и организация похорон погибших.
…Похороны были организованы так, что с жертвами стрельбы в школе № 88 прощались порознь. Следующая траурная процессия подъезжала к могилам только тогда, когда уезжала предыдущая.
Когда мы приехали на погост, к нам с фотографом подошла молодая девушка и тоном, не терпящим возражений, скомандовала:
— Коллеги, работаем, соблюдая принципы гуманизма.
— Это как? — недоумеваю я.
— Не снимаем похороны. Родные против съемок.
— Но мы только что снимали в зале прощаний центра ритуальных услуг. С разрешения родных, они не возражали.
— А вот на кладбище они попросили не снимать.
— А что можно снимать?
— Можете снять могилы, когда все уедут.
— А вы кто?
— Сотрудник пресс-службы губернатора.
— Если мне понадобится комментарий губернатора, я обязательно к вам обращусь, — я заканчиваю разговор.
Буквально через несколько минут к нам подошли два лейтенанта полиции — с тем же требованием. Пришлось подчиниться и зачехлить фотокамеру.
Подробности можно прочитать здесь.
А это видеоверсия публикации:
Странно, но YouTube удалил видео. Но его можно посмотреть на Rutube.
PS YouTube оперативно рассмотрел мою жалобу и в 10:11 восстановил доступ к видеозаписи.
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Источник: Ирек Муртазин
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