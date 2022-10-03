Располнела, муж раздражает и дома хаос: проблемы каждой новоиспеченной мамы и способы решить проблему

Рождение ребенка – событие, которое меняет жизнь любой женщины. Каждая новоиспеченная мама сталкивается со множеством проблем. С одной стороны, женщина любит своего малыша и рада его появлению. С другой стороны, ее тревожат вопросы, связанные со здоровьем и воспитанием чада. К этому чувству прибавляется переутомление, недовольство собственным телом, неприятности на работе и в семье. С какими трудностями сталкиваются молодые мамы? Как найти способы решения проблем?

Сложности с грудным вскармливанием

Многие новоиспеченные мамы слышат о том, что лактация – естественный процесс. И он происходит без проблем. Однако некоторые мамы испытывают трудности с грудным вскармливанием. И чувствуют свою вину перед ребенком за то, что не ухаживают за ним должным образом.

Однако лактация – не такой простой процесс, как может показаться на первый взгляд. Кормление грудью требует практики соответствующих условий. Если мать напряжена и расстроена во время лактации, это плохо отражается на организме малыша. При трудностях с грудным вскармливанием следует посоветоваться с медиком. И при необходимости перейти на молочную смесь. Правильная продукция содержит все необходимые для младенца вещества. А винить себя за трудности с лактацией не стоит. Если женщина отказывается от грудного вскармливания, это не значит, что она плохая мать.

Перфекционизм

Некоторые молодые мамы стремятся быть идеальными. Конечно, в жизни все несовершенно. И не каждый совет из книги или интернета можно соблюсти до мельчайших деталей. Несоответствие ожиданий и реальности приводит к тому, что женщина чувствует себя подавленной и обессиленной.

Такая мама не может дарить любовь и ощущение безопасности малышу. Не надо винить себя за ошибки. А при необходимости не нужно стесняться просить о помощи родственников или обращаться к специалистам. Принимая советы, надо относиться к ним осторожно, доверяя не только рекомендациям, но и собственной интуиции. И не обращать внимание на критику. Ведь никто не знает ребенка и обстоятельства, связанные с ним, лучше его мамы.

Частые конфликты с мужем

Появление ребенка – испытание для супругов. Даже если раньше у них были прекрасные отношения. Молодая мама посвящает очень много времени младенцу. Мужья в такой ситуации чувствуют себя обделенными, демонстрируют обиду. Гормональные изменения в организме женщины, постоянная усталость и беспокойство делают ее раздражительной. В результате супруги часто ссорятся. И это распространенная проблема. Ведь после рождения малыша молодые родители сталкиваются с трудностями, которых раньше не было.

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Женщине следует спокойно и четко рассказать мужу о том, какая помощь ей требуется. Супругам нужно грамотно распределить между собой бытовые обязанности. При необходимости обратиться за помощью к профессионалам или родственникам.

Недовольство внешностью

Многие дамы расстраиваются, разглядывая фото знаменитости, которая отлично выглядит после родов. Ведь далеко не каждая молодая мать способна этим похвастаться. Многие женщины жалуются на то, что им понадобилось около года, чтобы вернуть себе былую стройность. Необязательно нанимать профессионального тренера, чтобы сбросить лишние килограммы. Способов сделать это самостоятельно очень много. Та же сбалансированная диета или регулярные прогулки с ребенком не только полезны для здоровья мамы и малыша, но и позволяют женщине быстрее вернуться в форму.

Беспокойство по поводу работы

Когда заканчивается декретный отпуск, далеко не все мамы могут и хотят устроить малыша в детский сад. Доверить ребенка родственникам или няне тоже не всегда удается. Находясь весь день дома с ребенком, многие мамы ощущают тоску, им необходимо общение, самореализация.

Есть несколько способов решения проблемы. Можно найти работу на половину дня, чтобы малышу не приходилось проводить много времени без мамы. Или поискать работу на дому.

Возможно, пройти курсы по интернету и освоить новую специальность либо улучшить имеющиеся навыки. Такой вариант позволяет женщине получать удовлетворение не только от родительства, но и от профессиональных достижений.

Материнство – нелегкий труд. Но разумное отношение к жизни и поддержка окружающих помогут женщине преодолеть трудности.