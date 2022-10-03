Осенние миксы: тренчкот с водолазкой, джинсами, кроссовками и не только

Тренчкот имеет богатую историю, которая берет начало еще в 18 веке. Этот предмет гардероба прошел путь от военного обмундирования до софитов подиума и стал таким же культовым, как когда-то джинсы. Стилисты дали рекомендации, как обыграть тренчкот в осенних образах.

История и современность

Тренчкот буквально расшифровывается, как “траншейное пальто”, так как первоначальной задачей этой одежды была защита британской армии от капризов погоды во время военных действий.

С тех пор назначение этого плаща изменилось, но функцию защиты от ветра и дождя он продолжает исправно выполнять.

Сегодня классический тренчкот невозможно представить без глубоких карманов, прочного пояса, отложного воротника и крепких пуговиц. Это минималистичное и очень элегантное пальто подойдет как мужчинам, так и женщинам.

Но классический вариант тренча немного приелся – стилисты предлагают разбавить его осенними трендами. Например, отойти от привычного бежевого и черного, а отдать предпочтение цвету слоновой кости, бежевому, шоколадно – коричневому.

В моде по-прежнему крой оверсайз: осенью это актуально, так как позволяет сохранять многослойность в одежде. Для смелых и дерзких существует кожаная версия тренчкота, как отсылка к “Матрице”.

А если вы не готовы к экспериментам, то остановите выбор на бежевом варианте. Водолазка, джинсы и кроссовки подойдут для городских будней. Добавить элегантности могут кожаные ботильоны.

Тренчкот универсален – его можно надевать на рабочие встречи, сочетая с классической юбкой и блузой. А можно отправиться и на коктейльную вечеринку, взяв с собой клатч.

Если вы пока не приобрели тренч, то осень – самое подходящее время для экспериментов и необычных сочетаний!