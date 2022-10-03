Скандалы: Уральские подростки попали в букмекерские сети

В Челябинской области родители бьют тревогу из-за повального увлечения детей ставками на результат спортивных матчей

В Челябинской области родители бьют тревогу из-за повального увлечения детей ставками на результат спортивных матчей. Подростки сначала проигрывают подаренные или заработанные деньги, а потом влезают в долги или воруют. Дело доходит до того, что юных лудоманов помещают в реабилитационные центры. Психологи считают, что самое эффективное решение – оградить молодёжь от воздействия внешних соблазняющих факторов.

Российское телевидение и интернет заполнила реклама букмекерских контор. Вроде бы всё логично: букмекеры являются крупнейшими рекламодателями, титульными спонсорами известных команд и трансляций многих матчей. Поставить на тот или иной исход матча предлагают авторитетные эксперты и прославленные в прошлом спортсмены. Зарегистрированным клиентам букмекеры обещают повышенные бонусы. Но всё чаще жертвами спортивных пари становятся дети и вынужденные расплачиваться за их долги родители. Исключением не стала и Челябинская область.

– Моему сыну бабушка и дедушка на день рождения подарили 10 тысяч рублей. Договаривались пойти и купить ему кроссовки. В итоге сын сообщает, что денег у него нет. Он их проиграл, делая ставки. Затем я договорилась, что летом он будет работать. Устроили его как несовершеннолетнего на неполный рабочий день. Сын получал 7 тысяч рублей в неделю. Эти деньги он тоже проиграл. Никакие методы воздействия результата не принесли. Ребёнок просто замкнулся в себе и не стал с нами разговаривать. Мы перестали давать ему наличные деньги и запретили это делать всем родственникам, понимая, что сын деньги может проиграть, – сообщила «Октагон.Урал» проживающая в Челябинске мама 14-летнего подростка.

Сын другой челябинки, получив паспорт, тоже увлёкся спортивными ставками. Деньги занимал в микрофинансовых организациях (МФО). Как известно, несколько лет назад они выдавали займы практически всем подряд под баснословные проценты.

Только когда сумма долга превысила 100 тыс. рублей, мальчик признался во всём родителям. Последние были вынуждены погашать долги за сына.

Федеральный закон, запрещающий принимать ставки у несовершеннолетних, был принят в 2006 году. Но ещё несколько лет назад, по словам родителей, букмекеры зачастую не требовали присылать скан паспорта для подтверждения возраста, чем дети и пользовались. Например, получив паспорт в 14 лет, они вбивали свои данные на сайте букмекера и делали ставки. Либо тайком брали паспорт кого-нибудь из родителей и регистрировали на себя аккаунт.

Сейчас букмекеры стали более ответственно подходить к проверке возраста. Теперь для регистрации онлайн в лицензированной букмекерской конторе нужно прислать фото или скан паспорта. Некоторые букмекеры требуют фото с паспортом у лица, другие могут запросить видеозвонок. Но дети и здесь нашли выход. Как рассказал «Октагон.Урал» один из попавших в ставочную кабалу подростков, нередко сами мамы по просьбе сыновей регистрировались на сайте букмекера, не подозревая о последствиях. В итоге несовершеннолетние всё же получали доступ к ставкам.

Пожалуй, самую драматичную историю рассказала изданию бабушка из Копейска.

«Внук остался без родителей, мы с мужем взяли над ним опекунство. Ставками он начал увлекаться лет с 14, но мы ни о чём не подозревали. У него на счёте было более миллиона рублей, к которому он получил доступ в 18 лет. Это была пенсия за смерть мамы», — Жительница Копейска

В школе мальчик учился хорошо, поступил в Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) на престижный факультет на бюджет, занимался баскетболом и шахматами. Потом мальчик сказал, что уезжает в Екатеринбург, якобы на соревнования по баскетболу. И после прислал SMS-сообщение, что остаётся в Екатеринбурге, так как что-то случилось, и.. пропал. Бабушка его разыскивала, говорила с одноклубниками. В результате нашла внука в Челябинске на квартире у друга. Тогда-то и обнаружили его страсть к спортивным ставкам. Как только у подростка появлялся смартфон, он сразу начинал играть.

Внук спустил весь накопленный миллион. Как выяснилось, помимо потраченной суммы, он влез в долги, которые опекуны оплатили. Потом юноша опять пропал. Через месяц его нашли в Екатеринбурге.

– Позвонил его новый друг, которому он надоел. Этот друг его и выдал. В Копейск внук боялся возвращаться из-за преследования кредиторов. Удалось забрать его только на одну ночь. Мальчика отмыли и отправили с его согласия в магнитогорский центр реабилитации. Он пролечился, поступил в магнитогорский вуз, жил у родственников. Но потом снова исчез. Как оказалось, до конца от своего пристрастия ему избавиться не удалось. Подростка нашли в Уфе. Он стал воровать сотовые телефоны в салонах, продавал их, а на вырученные деньги делал ставки. В одном из салонов его и поймали, посадили в СИЗО. Мы туда ездили, заплатили за похищенные сотовые. Его опять вернули в центр реабилитации. Сейчас внук там же, в центре. Познакомился с девочкой, которая работает медсестрой. Они рано поженились и живут в её квартире. Вроде всё нормально, – отметила бабушка.

Директор реабилитационного центра «Гарант» (Магнитогорск) Радий Назипов признаёт актуальность проблемы. По его мнению, её можно решить только временной изоляцией попавших в зависимость от спортивных ставок подростков.

– К нам молодые люди-игроманы попадают всё чаще. Нужно понимать, что ставки на спорт – это составляющая. Там идут и компьютерные игры, и всё в совокупности. Одна из главных причин – реклама. Букмекеры завлекают выигрышем. То есть тем, что, не прилагая особых усилий, можно заработать какие-то бесплатные деньги. Будущие зависимые клюют, начинают делать ставки, проигрывать, но, тем не менее, у них появляется иллюзия, что каждому рано или поздно повезёт. Своего рода одержимость, на которой играют сами букмекеры, – отмечает Радий Назипов.

По его словам, в условиях социума эту проблему решить практически невозможно, поэтому одна из задач – временная изоляция от внешних факторов воздействия, то есть от ощущения всевозможности и вседозволенности.

Денис Меттус

Оригинал материала: “Октагон”