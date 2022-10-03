Володин: Дума единогласно одобрила вхождение освобожденных территорий в состав РФ

Политик уточнил, что в составе России теперь 89 субъектов.

Вхождение освобожденных территорий в состав РФ – единственная возможность спасти миллионы жизней от преступного режима в Киеве, написал Володин в своем телеграм-канале.

“Прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей. Защитить право на родной язык, культуру, историю, свою веру”, – подчеркнул спикер.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. Договоры о вхождении освобожденных территорий в состав России президент Владимир Путин подписал 30 сентября.