 

Володин: Дума единогласно одобрила вхождение освобожденных территорий в состав РФ

03.10.2022, 14:40, Разное
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Политик уточнил, что в составе России теперь 89 субъектов.

Вхождение освобожденных территорий в состав РФ – единственная возможность спасти миллионы жизней от преступного режима в Киеве, написал Володин в своем телеграм-канале.

“Прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей. Защитить право на родной язык, культуру, историю, свою веру”, – подчеркнул спикер.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. Договоры о вхождении освобожденных территорий в состав России президент Владимир Путин подписал 30 сентября.


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