Над 10-летней принцессой Дании издеваются в школе после того, как королева Маргрете II лишила ее титула

Накануне стало известно, что 10-летняя принцесса Дании Афина страдает от издевательств одноклассников. Дразнить девочку начали после того, как публике стало известно о том, что королева Маргрете II лишила свою внучку и троих ее братьев — 23-летнего Николая, 20-летнего Феликса и 13-летнего Хендрика — их королевских титулов. Об этом отец и мать Афины, принц и принцесса Иоахим и Мари, рассказали в интервью датскому телевидению.

“Ну что, теперь ты не принцесса?” – такие вещи в свой адрес слышит Афина, – рассказали в эфире родители девочки.

Мать Афины, принцесса Дании Мари считает, что буллинг начался потому, что детей не успели подготовить к переменам.

Дети в одночасье оказались в центре внимания публики. А мы не успели их подготовить к переменам и реакциям людей, – пожаловалась принцесса репортерам.

О лишении титулов они узнали всего за несколько дней до того, как это свершилось.

Мне сообщили об этом за пять дней до официального заявления, – поделился принц Иоахим. – У меня было всего пять дней, чтобы объяснить детям, что к новому году они лишатся своей идентичности.

Впрочем, во дворце на жалобы членов королевской семьи реагируют равнодушно.

Решение было принято давно. Понимаем, что оно вызывает бурю эмоций, но надеемся, что желание королевы защитить будущее королевского двора будет принято с уважением, – гласит официальное заявление.

Отметим, что дети принца Иоахима и принцессы Мари должны были лишиться титулов по достижению 25-летия, однако королева Маргрете II решила иначе. На прошлой неделе она объявила, что с 1 января 2023 года все потомки ее младшего сына перестанут именоваться принцами и принцессами, и сохранят лишь “титулы графов и графини Монпеза”. Такой шаг она мотивировала тем, что хотела бы позволить внукам и внучке “вести жизнь без ограничений, связанных с особыми соображениями и обязанностями, которые влечет за собой формальная принадлежность к Королевскому дому Дании”.

Напомним, что Афина и Хендрик — общие дети Иоахима и Мари, в то время как старшие сыновья Николай и Феликс родились в браке принца с бывшей женой Александрой, графиней Фредериксборгской.