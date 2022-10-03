Федор Добронравов, Алексей Серебряков и другие в первом тизере фильма “Елки 9”

Кинокомпания Bazelevs представила дебютный тизер к предстоящему девятому фильму франшизы “Елки”. Премьера новогодней комедии намечена на 1 декабря. Детали сюжета не уточняются. Известно, что в картине будут рассказаны четыре истории.

Главные роли исполнят Евгений Кулик, Григорий Калинин, Виктория Агалакова и Фёдор Добронравов. Кулик также выступил креативным продюсером «Елок 9». Ранее он сообщил, что в проект не вернутся главные звёзды франшизы Иван Ургант и Сергей Светлаков.

Также в фильме снялись Елена Захарова (“Кадетство”, “Бабоньки”), Виктория Агалакова (“Нулевой пациент”), Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Александр Баширов, Михаил Орлов и актеры из сериала “Мылодрама” Григорий Калинин и Ростислав Бершауэр.