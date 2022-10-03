Многослойная прическа сделает любое лицо краше: трендовые стрижки осени для женщин разных возрастов

Многослойные прически сегодня находятся в тренде, и это оправданно, поскольку они являются универсальными и однозначно красивыми. Слои – это элемент, который замечательно смотрится на коротких, средних и длинных волосах, прибавляет объема и молодит, поэтому такие прически могут использовать представительницы прекрасного пола всех возрастов. Поговорим о модных многослойных стрижках этой осени.

Концепция

Речь идет о прическе, выполненной по определенной технике и которая состоит из слоев. Обычно верхний слой у макушки является самым коротким, потому длина каждого из них постепенно увеличивается, и нижний определяется окончанием длины. Слои могут быть почти одинаковыми, а могут кардинально разливаться по длине друг от друга. Их может быть достаточно много или три (четыре), которых также хватит для создания красивой формы.

Отличием является то, что слои чаще всего сосредоточены у лица, затылочная зона бывает равномерной (можно состричь макушку, чтобы визуально увеличить рост и сделать прическу пышнее, а можно этого не делать).

Преимущества

Многослойные прически обладают множественными преимуществами. Речь идет о визуальном увеличении объема волос, который позволяет даже тонким волосам выглядеть более пышными. Также стрижка может быть использована на шевелюре любой текстуры, начиная от прямых волос и заканчивая кудрями. Неоспоримым плюсом является и то, что прическу можно использовать в качестве повседневной и нарядной, она практична, поскольку не требует длительной укладки.

Также она может отлично смотреться, как на молодых девушках, так и на женщинах зрелого возраста, поскольку тщательно маскирует некоторые недостатки лица и подчеркивает достоинства, молодит, выглядит женственно, нежно, эффектно и даже кокетливо.

Универсальная многослойная стрижка для любой формы лица

Она является прической, которая однозначно подчеркнет все достоинства и скроет недостатки лица. Вам остается только выбрать хорошего мастера, которые определит форму лица и подберет правильную модель. Квадратную форму можно корректировать при помощи прядей, которые сосредоточены у лица, утонченную при помощи прядей, находящихся на боковых зонах или завитых от лица. Длина челки и ее форма также имеет значение, поэтому нужно учесть все моменты и выбрать конкретную и самую подходящую модель прически (выбрать однозначно будет, из чего, поскольку многослойная стрижка является в этом плане универсальной).

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Длинные слои

Отличная прическа, которая поможет вам продемонстрировать красоту ваших волос. Это могут быть локоны или прямые пряди средней или большой длины, которые не имеют ровного среза, но при этом слои не являются слишком разными. Создается впечатление целостной прически, кончики которой более пышные, что придает ей стильности и оригинальности.

Многослойный боб

Очень красивая прическа, которая особенно подойдет обладательницам круглых и квадратных лиц. Множественные слои плавно переходят от меньшей длины к большей и в соединении с пышной челкой создают очень стильную форму. Вы сможете чувствовать себя очень комфортно, поскольку эта прическа также прекрасно смотрится с головным убором, например, беретом, шляпой, шапкой и пр., что очень актуально для осени.

Средней длины с челкой-шторкой

Челка-занавес по-прежнему в тренде, поскольку смотрится замечательно практически со всеми моделями причесок. Многослойная стрижка не является исключением, поэтому вы можете выбрать любую дину и форму челки, а также пробор там, где вам больше нравится (сбоку или посередине).

Вместо заключения

Вы можете выбрать любой вариант многослойной стрижки, основываясь на характеристике своих волос и форме лица. Остановите свой выбор на модели, которая вам больше всего подходит и импонирует, красота и практичность вам гарантирована.