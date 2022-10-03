В стиле панк, удлиненная и «Волчица»: самые эффектные, модные и немного дерзкие стрижки маллет для женщин

Традиционным называется маллет, в концепции которого присутствуют короткие объемные пряди спереди и волосы, закрывающие шею, сзади, начес и подчеркнутое структурирование на макушке. Однако если вы предпочитаете не только классический вариант, но и оригинальные модели, у вас будет возможность выбрать импонирующую вам стрижку. Вот несколько причесок кефаль для женщин разных возрастов.

С челкой

Обычно в прическе кефаль присутствует челка, тем более, что она в этом сезоне находится в тренде. Челка может быть прямой и тонкой, пышной и закругленной, рваной и кудрявой.

Все зависит от вашего вкуса и выбранной модели, которая будет идеально подходить к форме лица (подчеркивать преимущества и маскировать недостатки черт).

Удлиненная

Если вы не готовы расстаться с длинными волосами, для вас есть приятная новость: этого делать не надо. Можно выбрать модель удлиненного маллета, который выглядит очень стильно и позволит вам продемонстрировать красоту своих локонов.

Короткая

Если вы наоборот не готовы ухаживать за длинными волосами, для вас также есть отличная новость, ведь кефаль может быть и короткой. Вам достаточно оставить нижнюю часть волос сзади, сделав ее чуть длиннее, и прическа будет соответствовать всем нормам традиционной кефали, только в несколько укороченном варианте.

Кудрявая

Очень стильная и привлекательная прическа, которую могут выбрать счастливые обладательницы кудрявых от природы волос. Преимуществами является то, что она всегда выглядит стильно, и ее практически не нужно укладывать, поскольку каждый локон ложится на свое место, благодаря оригинальной технике стрижки.

Лохматая и дерзкая

Если вы не привыкли проводить много времени у зеркала и не боитесь выглядеть креативно, эта модель однозначно вам подойдет. Достаточно просушить волосы феном, немного их взъерошить или добавить объема при помощи прикорневого начеса, как вы получите стильную и экстравагантную прическу.

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«Волчица»

Так называемая волчья стрижка – это новый виток в прическе кефаль. «Волчица» является адаптированным вариантом мужской стрижки и смотрится очень привлекательно. Если вы хотите остановить свой выбор на не очень короткой и не очень длинной прическе, найдя золотую и поэтому практичную середину, эта модель станет идеальной.

В стиле панк

Речь идет о сравнительно коротком маллете, который чем-то напоминает панковский ирокез. Вьющиеся волосы или прямые, приподнятые по вертикальному центру головы, смотрятся немного дерзко, модно и экстравагантно. Прическа может быть, ка повседневной, так и нарядной, особенно, если сочетать ее с таким же эффектным нарядом.

Вместо заключения

Вы можете выбрать любую модель прически маллет, поскольку все они до единой отличаются стильностью и являются трендовыми в нынешнем сезоне. Прическа будет отлично смотреться с головным убором, что является актуальным для прохладной осенней погоды. Практичность прически является еще одним ее плюсом. Вы можете использовать сухой шампунь, который поможет не только придать волосам чистоту и свежесть, но и поможет в качестве фиксирующего средства, позволяющего подольше удержать форму.