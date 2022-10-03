 

После легализации однополых браков на Кубе количество бракосочетаний между членами Компартии выросло вдвое

03.10.2022, 13:33, Разное
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В ходе пленума Коммунистической партии Кубы делегаты приветствовали волеизъявление народа и разрешили заключать однополые браки на острове.

Согласно новому семейному кодексу, они будут называться «пролетарскими соединениями».

Кубинские ЗАГСы сообщили, что после легализации однополых браков появились очереди на долгие месяцы вперёд. Подавляющее большинство из желающих вступить в уже разрешенный однополый брак являются членами Компартии.

В самой партии заявили, что в ходе изменений в семейном кодексе, около 80% партийного состава планирует вступить в «пролетарские соединения» с другими членами партии. В новых партбилетах будет указываться, состоит ли коммунист в «пролетарском соединении».

– Всем давно известны крепкие дружные связи между Команданте Фиделем и Че Геварой. Их сотрудничество является примером для подражания коммунистов всего мира, – напомнил один из членов Компартии Альберто де Худадас. – Мы продолжим путь, который ещё в 1956-м году на яхте «Гранма» начали вдвоем Че Гевара и Фидель Кастро. Теперь каждый гражданин Кубы сможет соединяться со своим комрадом и приближать победу коммунизма.

Также генеральный секретарь Компартии Кубы Мигель Диас-Канель пообещал, что не вступившие в пролетарские соединения члены партии будут подвергаться систематическим проверкам и мониторингу их деятельности. По словам генсека, партию ожидает крупная чистка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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