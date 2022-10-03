 

Жив: разыскиваемый всеми службами Сочи Легостаев вышел на связь после пропажи

03.10.2022, 13:15, Разное
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Константин Легостаев накануне отправился в Сочи на съемку клипа. Вечером 2 октября он пошел плавать в Черном море, но назад так и не вернулся. Друзья музыканта спустя семь часов забили тревогу.

На протяжении многих часов телефон певца был недоступен. Отправляемые в WhatsApp (бесплатное мобильное приложение, которое предлагает простой, безопасный и надежный способ обмена сообщениями и звонками пользователям по всему миру) сообщения оставались недоставленными. И только ближе к полудню 3 октября появилась вторая “палочка”.

Константин Легостаев появился в Сети и стал отвечать на обрушившиеся на него сообщения и звонки. Самое главное, что он жив, здоров. А подробности его “исчезновения” станут, вероятно, станут известны позднее.

Некоторые коллеги обижены на певца и полагают, что такой выходкой он мог привлечь к себе внимание прессы накануне выхода песни.


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