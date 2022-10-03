 

Эмин Агаларов запускает сеть фитнес-клубов

03.10.2022, 11:52, Разное
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Владельцам торговых центров, испытывающих дефицит арендаторов из-за ухода с рынка ряда зарубежных сетей, приходится искать новые способы заполнить пустые площади. Совладелец Crocus Group Эмин Агаларов решил развивать в своих торговых комплексах сеть фитнес-клубов.

Пилотный проект будет запущен в ТРЦ «Vegas Крокус Сити» в Красногорске, недалеко от метро «Мякинино». Клуб разместится в помещении площадью почти 4 тыс.
«квадратов», которое занимал один из съехавших арендаторов. Инвестиции в проект составили порядка 60 млн рублей. Стоимость карты в новом клубе составит 15–19 тыс. рублей в год.

В будущем сеть предполагается развивать по франшизе, открывая клубы в России и Азербайджане.

Аналитики рынка не уверены, что открытие фитнес-клуба поможет улучшить финансовые показатели торгового центра. Посетителей будет недостаточно для хорошей окупаемости, особенно на фоне частичной мобилизации.

Торговые центры в Москве зафиксировали снижение количества посетителей в сентябре на 21% по сравнению с доковидным 2019 годом. Средняя доля свободных площадей составляет 11%. В новых торговых комплексах, открытых в последние два года, пустует до 40% площадей.


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