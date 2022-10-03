Вслед за Пугачевой: критикующая Россию Варум улетела в Израиль

Удивлению сотрудников одного из самых фешенебельных и знаменитых отелей набережной Тель-Авива не было предела, когда они увидели на стойке регистрации Анжелику Варум и Леонида Агутина. Знаменитая артистическая пара не раз бывала на Земле Обетованной с гастролями. Например, все помнят их концерт в Хайфе в марте 2015 года. Поэтому музыкантов узнали не только русскоязычные сотрудники элитной 5-звездочной гостиницы.

Правда, неизвестно, на сколько Варум и Агутин прибыли в Израиль, нет понимания и того, это отпуск или эмиграция. По меньшей мере, там сейчас тепло и нет московской слякоти.

Напомним, что накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом тоже спешно улетела в Израиль, где и так провела большую часть этого года. Как писала пресса, Примадонна перед отъездом забрала из элитной школы документы своих двойняшек

– личные дела наследников, сведения об их успеваемости, грамоты, награды и медицинские карты,