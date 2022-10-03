Выпавшая из кармана Байдена перфокарта оказалась китайской

По завершении пресс-конференции из кармана пиджака президента США Джо Байдена выпало миниатюрное устройство, которое после применения метода фотоувеличения оказалось перфокартой китайского производства.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил репортёр агентства The Associated Press Мэтью Ли.

– Мы догадывались, что господин президент находится в сознании исключительно благодаря техническим устройствам, но что их производит Китай – это шок. А что если китайцы могут дистанционно управлять Байденом? И при всём этом Белый дом в условиях полной деиндустриализации хочет воевать с Китаем и Россией? – задаётся вопросом журналист.

В Белом доме опровергли попавшую в СМИ информацию о том, что страной-производителем перфокарты является Китай.

– Это устройство стратегического назначения. Естественно, оно производится в Америке, а иероглифы нарисовал президент. Он просто очень любит рисовать на досуге, – пояснила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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