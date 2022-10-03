 

Букингемский дворец представил новый портрет членов британской королевской семьи

03.10.2022, 11:25, Разное
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После смерти королевы Елизаветы в начале месяца в королевской семье Великобритании произошли значительные “кадровые” перестановки. Новым правящим королем стал принц Чарльз, его королевой-консортом — Камилла, а принц Уильям и Кейт Миддлтон унаследовали титулы Уэльских и многомиллиардное состояние. В минувший уикенд Букингемский дворец опубликовал в социальных сетях первый официальный портрет “великолепной четверки”. Фото было сделано накануне похорон Елизаветы, которые прошли 19 сентября в Лондоне, поэтому в кадре монархи позируют в траурных нарядах.

Их Величества король и королева общаются с Их Королевскими Высочествами принцем и принцессой Уэльскими, – гласит официальное описание портрета, – Снимок сделан в Букингемском дворце 18 сентября.

Отметим, что дети Уэльских тоже прекрасно понимают, что после смерти прабабушки их роли в иерархии королевской семьи поменялись. Например, 9-летний принц Джордж, теперь второй в очереди на престол, защищается от нападок одноклассников тем, что его папа рано или поздно станет королем. 

Кейт и Уильям официально вернулись к своим королевским обязанностям на прошлой неделе. Сначала они встретились с персоналом Виндзорского замка и волонтерами, которые приняли участие в организации прощания с королевой, а несколькими днями позже впервые отправились в титулах Уэльских в одноименное графство. 


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