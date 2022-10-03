 

Выставки и спектакли – в меню московских ресторанов

03.10.2022, 11:25, Разное
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Необистро Geraldine x ГМИИ им. А.С. Пушкина

В честь открытия выставки «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в ГМИИ им. А.С. Пушкина необистро Geraldine представило особенное меню. Французский шеф Мишель Эван вместе с командой бара создали новые десерты и коктейли «по мотивам» работ великих импрессионистов. Причем вдохновлялись творцы Geraldine не только цветовой гаммой картин, но также переданным живописцами настроением и даже историей создания работ.

В десерте №1 (850 руб.) прозрачные кристаллы и крупная аппетитная малина при подаче заливаются премиальным игристым вином Cremant de Limoux – получаются яркие акценты в пастельной пене: ни дать, ни взять как на ренуаровском портрете Жанны Самари!

Пьер Огюст Ренуар «Портрет актрисы Жанны Самари» (1877) и десерт №1

Десерт №2 (450 руб.) – клафути с грушей и миндальными лепестками – призван передать выразительность и одновременно лаконичность сезанновских «Персиков и груш». Мишель Эван имеет собственный взгляд на этот традиционный французский десерт, преобразовывая его до блюда высокой кухни. Вообще, десерты тут, как и вся кухня, очень непростые, ведь Geraldine стремится привнести в гастрономию высокую культуру. 

Поль Сезанн «Персики и груши» (1890-1894) и десерт №2

Коктейли тоже позволяют посмотреть на известные картины с новой стороны. Микс №1 (650 руб.) – ром, цитрус, вишня, базилик – идеально передает акварельную нежность и упоительную свежесть летней палитры французского живописца. За ним мы точно еще вернемся до 30 октября, до окончания действия коллаборации. 

Анри Эдмон Кросс «Вокруг моего дома» (1906) и коктейль №1

Второй коктейль (750 руб.) – более насыщенный, плотный и крепкий, больше соответствующий мрачноватому осеннему настроению – как и вдохновившее его гогеновское полотно. Кальвадос, вишневый ликер, французский ореховый аперитив и терпкий молодой грецкий орех из варенья словно бы переносят вас в привокзальное французское кафе, где из-за стойки взирает на рой посетителей уставшая от шума и жары хозяйка.

Поль Гоген «Кафе в Арле» (1888) и коктейль №2 

 

Ресторан Sempre x Totibadze Gallery

До 5 октября действует художественная коллаборация между рестораном Sempre и Totibadze Gallery при поддержке Ассоциации галерей, представляющей интересы галеристов и занимающейся развитием российского арт-рынка. В одном из самых зеленых заведений Москвы выставлены четыре картины с изображениями ярких явлений летней природы: «Белые цветы» и «Яблоки» авторства самого Георгия Тотибадзе, «Виноград со сливами» и «Виноград», написанные Ириной Тотибадзе, причем любую из этих работ можно приобрести. 

Мини-выставка сопровождена особой коктейльной картой от шеф-бармена Ильи Нецветаева (Kiku Izakaya, Cococo Group, Buro TSUM), призванной расширить границы восприятия. И здесь так же, как и в предыдущем проекте, рецептура перекликается не только с изображенными на картине ингредиентами и палитрой, но и с возбуждаемыми ею ощущениями. Например, в хайболе «Белые цветы» воздушная легкость одноименного полотна передана с помощью содовой из тибетской ромашки, которая вступает в терпкий союз с джином. 

«Белые цветы»

Плотный коктейль «Яблоки» с запеченными яблоками, ананасом, кленовым сиропом и водкой напоминает осенний ветер, приносящий чуть насыщенные ароматы из яблоневых садов. 

«Яблоки»

В составе коктейля «Виноград со сливами» – легкая соджу из винограда в сочетании с горчинкой сливового биттера и ликера из горечавки. 

«Виноград со сливами»

А вот хайбол «Виноград» максимально прямолинеен: толика водки в нем разбавлена содовой, приготовленной из свежего винограда с гребнями и бурбонской ванилью, и чуть подкислена лаймовым кордиалом.

«Виноград»

 

Иммерсивные спектакли-ужины в 15 Kitchen+Bar

Вечер 3 октября в 15 Kitchen+Bar – это не просто поход в ресторан: по понедельникам здесь дают иммерсивный спектакль-ужин «Безумные соседи». Театральный продюсер Андрей Гринев и режиссер Сергей Ефремов предлагают зрителям буквально оказаться в гостях у героев постановки и погрузиться в полную иронии и неожиданных ходов историю о том житейском, что интересует практически каждого: деньги, жилплощадь и, конечно же, любовь. Спектакль довольно веселый, так что вряд ли его можно порекомендовать глубоко погруженным в депрессивное понедельничное настроение.

Для гостей спектакля-ужина действует 20-процентная скидка на меню ресторана, а команда бара предложит им фирменный коктейль в качестве комплимента. Сбор гостей в 19:00, начало спектакля в 20:00, и столики бронируются в этот вечер только для тех,  кто приобрел билеты.

15 Kitchen+Bar

 


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