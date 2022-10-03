Лучший наряд для межсезонья: учимся создавать трендовые луки с самыми модными трикотажными нарядами осени 2022

Этой осенью модницам рекомендуется обратить внимание на одежду из трикотажа. Нет сомнений в том, что изделия из данного материала станут хитовым трендом. А все благодаря удобству в носке и возможности создания эффектных луков. Вдохновляемся образами.

Кардиган

Эта вещь точно должна войти в ваш капсульный гардероб осенью 2022 года. В моде — как изделия с анималистичными принтами, так и однотонные в стиле минимализм. Обратите внимание на вещи крупной фактурной вязки, на контрастную отсрочку воротников: такие детали изделия помогут создать эффектные и трендовые образы.

Кардиган из трикотажа прекрасно вписывается в повседневный стиль. Его можно сочетать с джинсами (длинными и укороченными), классическими костюмными брюками или палаццо.

Платье

Для создания элегантного и женственного лука как нельзя лучше подходят трикотажные платья. В этом сезоне отдайте предпочтение изделиям макси длины прямого кроя. Обращайте внимание на материал: трикотаж должен быть плотный, платье не должно просвечиваться.

Чтобы образ получился самобытным, выбирайте платье с оригинальными деталями: например, с объемными рукавами, с фактурными узорами. Из оттенков стоит отдать предпочтение светлой пастели. Именно такие изделия сделают образ более дорогим и элегантным.

Отдельно можно выделить платья, которые имеют оригинальные вставки, которые пошиты из нескольких видов материалов. Например, когда в районе талии присутствует вставка из эластичной широкой резинки. Благодаря такой детали изделие будет лучше сидеть по фигуре.

Длинные трикотажные платья можно сочетать с элегантной открытой обувью на каблуках или на шпильках: если позволяет погода. Если же на улице прохладно, тогда отдавайте предпочтение сапогам или полусапожкам. Хорошо подойдут челси, «казаки».

Комплект «кофта-юбка»

Альтернатива платью — это комплект, состоящий из юбки макси или миди длины и кофты с длинным рукавом. Отдавайте предпочтение изделиям оригинального фасона. Например, стильно смотрится удлиненная кофта-пончо с открытыми плечами. Такой образ прекрасно подойдет для выхода в свет.

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Для создания более лаконичного и сдержанного лука обратите внимание на удлиненный свитер в минималистичном стиле. Дополните образ поясным ремнем и сумочкой (лучше, если аксессуары будут сочетаться по цвету).

Такие наряды отлично впишутся в офисно-деловой стиль, подойдут для офиса и для работы.

Кофты и свитера

Трикотажные свитера и кофты в этом сезоне нужно выбирать на размер, а то и пару-тройку размеров больше: не забываем, что оверсайз по-прежнему в тренде. Такие изделия мы привыкли носить с джинсами, но в этом сезоне рекомендуется немного отклониться от классики.

Комбинируйте в одном образе свитер из трикотажа оверсайз с юбкой макси или миди длины. Чтобы лук получился оригинальным, поиграйте с изделиями разных фактур. Например, составьте наряд из трикотажной кофты и ажурной юбки. В данном случае можно заправлять свитер в юбку: носите кофту навыпуск. Как вариант, можно частично заправить изделие в юбку, если нужно добавить в лук больше небрежности.

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Но если свитер у вас такого кроя, что в нижней части изделия наблюдается эластичная вязка (по типу резинки), тогда к такой вещи можно подобрать юбку с высокой талией. Помните простое, но основное правило: если одно изделие с принтом, то другое должно быть однотонным, без рисунка. Не бойтесь создавать яркие образы, выбирая изделия “кричащих” оттенков.

Вы также можете носить свитер с короткой юбкой. В таком случае кофта должна быть очень объемной. Она сделает образ более неформальным, позволит избежать провокационного лука. Обратите внимание на свитера, при создании которых использовалось несколько техник вязания и нитки разного цвета. Чем оригинальнее дизайн вещи — тем более модным и современным получится образ.

Трикотажный свитер также может стать заменой куртке в прохладную погоду, в период межсезонья. Не бойтесь надевать его прямо поверх платья. Необязательно кофта должна сочетаться по цвету с платьем. Можно взять изделия разных оттенков.

И все же лучше придерживаться правила: теплые оттенки сочетаем с теплыми, а холодные с холодными. Тогда образы получатся более органичными. Например, персиковый хорошо смотрится с коричневым, но не с голубым. К голубой одежде лучше подобрать что-то фиолетовое.