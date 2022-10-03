Дежавю: Алла Пугачева вновь спешно покинула Россию, взяв с собой детей и не проводив друга в последний путь

Вчера состоялись похороны певца и танцора Бориса Моисеева. Проводить знаменитость в последний путь пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Однако ко всеобщему удивлению, среди присутствующих не было лучшей подруги Моисеева Аллы Пугачевой. Разбираемся, почему Примадонна не пришла проститься с другом.

Хлопоты

Пугачева спешно покинула Россию с началом спецоперации, однако утверждала, что ее отъезд носит временный характер. Примадонна действительно вернулась на Родину, но, как выяснилось, ненадолго. Уже в конце сентября исполнительница хита «Айсберг» выставила на продажу свой особняк в деревне Грязи и занялась отчислением детей (дочери Лизы и сына Гарри) из школы. Родители одноклассников отпрысков Примадонны сообщили журналистам о том, что артистка запросила справки о состоянии здоровья своих детей и их личные дела.

В это время пришла трагичная новость о кончине Моисеева. Артист скончался 27 сентября. Все ожидали, что Примадонна придет на похороны, однако этого не произошло. У Пугачевой было так много дел, что она не нашла время для того, чтобы проводить друга в последний путь. Уладив вопросы бюрократического характера, певица спешно покинула Россию и вновь отправилась в Израиль. Известно, что из страны она улетала на частном авиалайнере: звезду видели в аэропорту Внуково.

Прогнозы

Звездный адвокат Александр Бенхин не исключает вероятности, что на сей раз Примадонны уже навсегда уехала из страны. Скорее всего, она эмигрировала в Израиль, ведь у нее есть израильское гражданство.

Что касается продажи дома в деревне Грязь, то, скорее всего, особняк будет долго ждать своего покупателя из-за высокой стоимости. Пока за недвижимостью будет присматривать старший внук Примадонны — сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита.

Реакция знаменитостей

Некоторые знаменитости с пониманием отнеслись к тому, что Примадонна не проводила друга в последний путь: уж больно непростые времена сейчас переживает артистка. Плюс ко всему известно, что певица профинансировала похороны Моисеева: покрыла расходы если не полностью, то частично так точно.

«Не нам ее осуждать», – прокомментировал ситуацию Бенхин, отметив, что, возможно, для Пугачевой сейчас в приоритете безопасность ее детей.

Бари Алибасов-младший подчеркнул, что Примадонна является свободным человеком и вольна поступать так, как ей заблагорассудится.

А вот певец Данко посчитал, что раз Примадонна не пришла на похороны Моисеева, значит, не такая уж и крепкая дружба у них была.