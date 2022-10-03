Прокремлевский журналист в эфире Fox News – спецслужбы США постоянно лгут

Спецслужбы США с начала 2000-х годов фабрикуют скандалы и заговоры из политических соображений, заявил независимый журналист Гленн Гринвальд в интервью на телеканале Fox News. Череда лжи, использование СМИ и силовых структур для запугивания и навязывания определённого мышления основательно подорвали доверие американцев к своему правительству, уверен журналист.

Сейчас к нам присоединяется независимый журналист Гленн Гринвальд. Гленн, спасибо, что нашли время! Вы уже давно обличаете некоторые курьёзные случаи, связанные с руководителями «глубинного государства» и спецслужб. Кажется ли вам проблемной ситуация, связанная с такими катастрофичными случаями, как «спайгейт» («шпионский заговор») и тому подобными, когда спецслужбы лгали нам? Мы, к сожалению, находимся на пороге чего-то схожего по сценарию с мировой войной. Никто больше не может доверять тому, что говорит наше правительство, так?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, независимый журналист: Тут, конечно, стоит вспомнить этакий «первородный грех» — в 2002-2003 годах ЦРУ, каковы бы ни были его мотивы, распространило ложную информацию, заявив, что Саддам Хуссейн занимается разработкой ядерного и биологического оружия, и тогда мы начали войну. Позже оказалось, что это заявление было во всех отношениях недостоверным, что безусловно подорвало веру в добросовестность спецслужб США по всему миру и внутри страны тоже. Думаю, доверие ещё больше было подорвано фабрикацией «рашагейт» («русский заговор») после выборов 2016 года, спланированной исключительно из политических соображений. Одно дело — намеренно ошибиться пару раз, но вот так вмешиваться в скандал вокруг президентских выборов — и не просто один раз солгать, а создать целый поток лжи! Это те самые люди, которые говорили, что Трамп поддерживал связь с российским Альфа-банком, что ноутбук Хантера Байдена — выдумка России, что русские разработали супергиперзвуковое оружие, спровоцировавшее гаванский синдром, вызвавший повреждения мозга у американских дипломатов. Одна ложь за другой! Джон Бреннан (бывший глава ЦРУ. — ИноТВ) и все эти люди заставили нас скептически относиться к деятельности разведслужб, что вполне логично и обоснованно, поскольку мы знаем, что они постоянно лгут! Это очень опасно — у нас нет даже части правительства, которой бы мы могли доверять, чтобы понять, кто на самом деле взорвал этот трубопровод («Северный поток». — ИноТВ) и зачем!



Верно. Гленн, я хотел бы перейти к теме разоблачителей, которые появились внутри ФБР. Вы журналист, настоящий журналист. У нас всегда было впечатление, что разоблачители, которые обличают должностные преступления и случаи злоупотребления властью, — это позитивное явление. Виндмана (Александр Виндман, бывший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США. — ИноТВ) восхваляли, он был героем, его лицо готовы были высечь на горе Рашмор. Теперь мы слышим заявления разоблачителей ФБР, которые сообщают об использовании спецназа для запугивания людей, участвовавших в событиях 6 января (штурм Капитолия. — ИноТВ), а также о давлении с целью заведения специальных личных дел. Сотрудник ФБР рассказывал мне про подобные вещи, о заведении дел на американцев спецслужбами. Это очень странно, Гленн, практически ни одно крупное СМИ не пишет об этом.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Дэн, вспомним времена администрации Обамы — максимально игнорируется тот факт, что она вела настоящую войну со свободой прессы. Но делалось это не путём оскорблений Джима Акосты и Вольфа Блитцера, как при Трампе, а введением закона «О шпионаже» столетней давности — они использовали его для привлечения к ответственности большего числа разоблачителей, чем все предыдущие администрации, вместе взятые! Столетний закон, созданный Вудро Вильсоном с целью наказания и лишения легитимности тех, кто выступал против участия США в Первой мировой войне. Они (администрация Обамы. — ИноТВ) использовали его; очевидно, Байден тоже принимал в этом участие. И война против разоблачителей продолжилась! Вы абсолютно правы: сегодня единственные люди, кому присваивается звание «разоблачителей» — это те, кто продвигает интересы американских медиа и Демократической партии, что, в принципе, одно и то же, — такие как Виндман, который, по сути, не сообщил ни о чём действительно важном. Те же, кто реально предупреждает о том, что ФБР политизировано и коррумпировано, лишь подставляют сами себя, подвергаются преследованию или, в данном случае, эигнорируются, поскольку медиа — это «крыло» Демократической партии. Я бы никогда не поверил в такое, но с 2015 года это просто невозможно отрицать.

Гленн, благодарим за уделённое нам время, спасибо что вы — принципиальный журналист, таких не много осталось, спасибо, что присоединились.



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Спасибо, Дэн, всегда рад!

Дата выхода в эфир 02 октября 2022 года.