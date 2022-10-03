Cильная рецессия грозит подорвать санкционное единство в Европе

Европа постепенно сползает в рецессию, пишет Politico. Причём, по прогнозам некоторых аналитиков, она будет вовсе не небольшой, а полномасштабной и приведёт к серьёзным последствиям, смягчить которые не сможет даже Европейский центральный банк. Общественное недовольство складывающейся ситуацией уже начало проявляться в форме протестов в ряде стран ЕС. И их власти опасаются, что они могут подорвать единство и решимость союза в вопросе антироссийских санкций, рассказывает американское издание.



AP

Европа сползает в рецессию, поскольку из-за стабильно высокой инфляции и экономической неопределённости граждане меньше склонны тратить свои деньги, пишет Politico. К тому же возникла угроза перебоев с подачей электроэнергии. Очередным признаком ухудшения перспектив для ЕС стало резкое падение в сентябре ключевого индикатора доверия бизнеса и потребителей к союзу и еврозоне. Опрос, проведённый среди 5000 европейских предприятий, выявил угрозу рецессии, а также худшие экономические показатели с 2013 года, если не считать месяцев карантина из-за пандемии коронавируса.

В Европейском центральном банке уже готовятся к технической рецессии, то есть двум последовательным кварталам отрицательного роста, продолжает американское издание. При этом инфляция продолжает расти. В Германии она впервые с момента присоединения страны к еврозоне достигла двузначного значения. Рост цен уже подтолкнул ЕЦБ к повышению ключевой ставки на 125 базовых пунктов. И в будущем увеличение продолжится. Все эти экономические трудности могут привести к росту политической напряжённости и несогласия с антироссийскими санкциями. «Возможно, нас ждёт одна из самых сложных зим за многие поколения», — заявил на прошлой неделе комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Вопрос в том, насколько серьёзной будет эта рецессия, отмечает издание. Немецкий Институт экономических исследований Ifo прогнозирует, что в следующем году производство в Германии сократится на 0,3%. Немецкий Deutsche Bank озвучивает менее оптимистичный прогноз, ожидая существенного сокращения — 3-4%. При этом такие прогнозы для ФРГ, самой крупной экономики в еврозоне, могут легко привести к рецессии в регионе в целом.

Аналитики, работающие не в государственном, а в частном секторе, убеждены, что сокращение будет не небольшим, как утверждают некоторые конторы, а полномасштабным. И основная проблема заключается в том, что, в отличие от предыдущих случаев рецессии, в этой ситуации ЕЦБ не сможет смягчить её последствия. Наоборот, банку придётся ужесточить свою финансовую политику и, возможно, поднять ключевую процентную ставку настолько высоко, что это замедлит и без того слабый экономический рост еврозоны.

И никаких признаков того, что в ближайшее время ценовое давление ослабнет, нет, продолжает Politico. Занятость в ЕС сейчас достигла исторического максимума, но реальные доходы падают, так как рост зарплат не поспевает за ростом инфляции, что подрывает покупательную способность работников и вызывает кризис стоимости жизни. Ассоциация итальянских промышленников Confindustria ожидает, что из-за высоких цен на газ может быть потеряно от 400 тыс. до 600 тыс. рабочих мест.

Общественное недовольство уже начало проявляться в форме протестов против энергетической политики ЕС в Чехии, Словакии, Польше и Германии. Европейские правительства пытаются сдержать эти настроения, вкладывая сотни миллиардов в программы финансовой помощи для домохозяйств и компаний, но в долгосрочной перспективе это ситуацию не улучшит. Власти опасаются, что экономические проблемы вызовут негативную реакцию на антироссийские санкции и подорвут единство и решимость в Европе. Некоторые уже сравнивают нынешний экономический спад с самострелом. «Мы не поможем Украине, если сломаем наш промышленный хребет», — сказала политик Левой партии Германии Сара Вагенкнехт.