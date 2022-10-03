“Вопрос решался на высшем уровне”: оценивающаяся в миллионы могила Моисеева стала причиной скандала

Стоимость захоронения на Троекуровском зависит от “престижа” участка и начинается от 1 163 610 рублей. Но это официальные цены. Неофициально же, как говорят, здесь могут брать и все три миллиона рублей.

В 2010-м Моисеев получил звание Заслуженного артиста России, которое, в числе прочих льгот, позволяет получить место на престижном погосте. Но, как рассказала присутствовавшая на панихиде актриса и певица Алена Кравец, с местом под захоронение возникли большие проблемы.

“Под захоронение певца предлагали, менее престижные, другие кладбища, – говорит Кравец. – Например, Николо-Архангельское, где покоится Жанна Фриске. Землю же на Троекуровском Моисееву не хотели давать. Хлопотали его знаменитые артисты-друзья. Насколько я знаю, вопрос чуть ли не до столичного мэра дошел и решался на высшем уровне!”

В итоге все устроилось – певец упокоился на 21-м участке, который считается одним из самых “звездных”. Тут находятся могилы Романа Карцева, Бориса Клюева, Эдуарда Успенского, Тамары Миансаровой…

Стоит напомнить, что когда здесь хоронили не имеющую званий певицу Юлию Началову, то с местом тоже возникли трудности.

Тогда в ситуацию вмешалась зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она сделала депутатский запрос на имя главы Департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка, в котором, в частности, говорилось: “Юлия была подлинным патриотом, искренним, преданным служению Родине. С учетом вклада, внесенного Началовой в российскую музыкальную культуру, просим безвозмездно выделить участок на Троекуровском кладбище для захоронения, а также предоставить траурный зал для прощания и панихиды”.