В МВД России открыли пункты приема обращений иностранцев о военной службе по контракту

Пункты приема обращений по вопросам, связанным с поступлением иностранцев на военную службу по контракту, открыты в помещениях территориальных органов МВД РФ и региональных филиалах ФГУП «Паспортно-визовый сервис», сообщили в пресс-центре ведомства.

По сообщению ведомства, для удобства иностранных граждан, желающих поступить на службу в Вооруженные силы Российской Федерации, в помещениях территориальных органов МВД РФ и региональных филиалов федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации открыты пункты приема обращений по вопросам, связанным с поступлением иностранных граждан на военную службу по контракту, передает ТАСС.

В МВД напомнили, что право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке предоставлено иностранцам, заключившим контракт о прохождении службы в ВС России, других войсках или воинских формированиях, принимающих участие в специальной военной операции. Также упрощенный порядок получения российского гражданства распространяется на членов их семей: родителей, супругов, детей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном принятии в гражданство иностранных граждан, поступивших на военную службу в российскую армию.

—