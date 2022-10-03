МЭА призвало страны ЕС снизить потребление газа на 13%

Странам Евросоюза следует сократить потребление газа на 9-13%, чтобы за время отопительного сезона не исчерпать полностью запасы в хранилищах в случае полного прекращения поставок из РФ с 1 ноября, следует из ежеквартального отчета Международное энергетическое агентства (МЭА).

По мнению экспертов агентства, если за время отопительного сезона страны ЕС сократят потребление газа на 9% по сравнению со средним значением за последние пять лет, им удастся поддержать уровень заполненности газовых хранилищ на отметке в 25%. При этом в случае сокращения потребления на 13% этот показатель составит 33%, передает Deutsche Welle.

Издание подчеркивает, что спрос на газ в Европе упал почти на 10% в годовом исчислении, при этом в Европе резко вырос спрос на СПГ и составил 65%.

Аналитики МЭА заявляют, что торговля СПГ играет решающую роль в обеспечении гибкости и надежности поставок. Так, в Германии, зависимость которой от российского газа была до начала войны одной из самых высоких в Европе, форсированными темпами создают инфраструктуру для импорта СПГ.

Отмечается, что этой весной правительство страны решило срочно соорудить четыре терминала для приема СПГ, а парламент принял специальный закон, чтобы максимально ускорить процедуру выдачи разрешений на связанное с ними строительство.

Летом одна из частных немецких компаний сообщила, что введет в строй пятый приемный терминал. А 1 сентября министерство экономики ФРГ объявило об уже шестом проекте. Во всех случаях речь идет о мобильных СПГ-терминалах – регазификационных судах (Floating Storage and Regasification Units, FSRU). Ввод в строй первого FSRU в Вильгельмсхафене ожидается 20 декабря.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, когда Россия подошла к обнулению поставок газа в Европу, кто и как перекроет оставшиеся каналы поставок российского газа, и как эта ситуация отразится на простых европейцах.

—