Премьер Японии Кисида заявил о продолжении курса на заключения мирного договора с Россией

Правительство Японии продолжит придерживаться политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение отношений между государствами из-за ситуации на Украине, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

По его словам, японо-российские отношения находятся в тяжелом состоянии из-за ситуации на Украине, но Япония будет придерживаться политики, направленной на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора, передает ТАСС.

Ранее Япония потребовала от РФ извинений в связи с задержанием во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори. В МИД страны был вызван российский посол Михаил Галузин. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию, что «абсолютно неприемлемо».

Он добавил, что «задержанный не совершал противоправных действий». Глава МИД Японии подверг критике обстоятельства задержания дипломата, во время которого, по его словам, «были применены меры принуждения».

Напомним, консул Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори был задержан при получении им секретных сведений, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Японца доставили в управление ФСБ по Приморскому краю. Отвечая на вопросы, понял ли он, что нарушил законодательство РФ и что собирал у российских граждан закрытые данные, он ответил: «Да, сейчас понял».

Консул объявлен персоной нон грата.

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