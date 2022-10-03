Чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов поженились – Навка, Песков и Жулин среди гостей

Чемпионы Олимпиады-2022 в командном турнире фигуристов Виктория Синицина и Никита Кацалапов поженились. Об этом Кацалапов сообщил в воскресенье вечером в своем Telegram-канале.

Только что поженились, – написал спортсмен, добавив эмоджи в виде кольца с бриллиантом.

Известно, что регистрация брака состоялась в Барвиха Luxury Village, а на торжестве после присутствовали, в том числе, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, а также фигурист и экс-супруг Навки Александр Жулин.

Влюбленные объявили о помолвке в начале июня, а в конце сентября сообщили о намерении “перезагрузиться”. Так, они пропустили первую половину соревновательного сезона ради отдыха и подготовки к свадьбе. Из-за этого пара не принимала участие в контрольных прокатах сборной России 24-25 сентября, сообщает РБК.

Тем более скоро у нас долгожданное событие в жизни – наша свадьба! И хочется на этом максимально сосредоточиться, насладиться каждым моментом подготовки, самого дня. Посвятить время друг другу. Надеемся, что вы с пониманием отнесётесь к нашему решению и поддержите его, – говорил Никита.

Напомним, что Виктория Синицына и Никита Кацалапов встали в пару в 2014 году. В 2022 году на Играх в Пекине 27-летняя Синицина и 31-летний Кацалапов завоевали золото в командном турнире и серебро в личном (танцы на льду). Также танцевальный дуэт выиграл чемпионат мира 2021 года и дважды побеждал на чемпионатах Европы.