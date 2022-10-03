Мнение: О чисто женской мести в годину суровых испытаний
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Ещё одна примета времени. Впрочем, очень скрепная… Помните это — «кто написал четыре миллиона доносов?»? Жаль, Сергей Довлатов не заострил внимание на гендерных аспектах. Много интересного было бы, наверное.
Хотя это чуть позже сделал Владимир Высоцкий.
Ну а теперь — к делу.
Жительница Одинцово написала донос в полицию на бывшего, уклоняющегося от частичной мобилизации. Сообщается, что патриотичная #женщина передала полиции все контактные данные бывшего мужа
Сколько же он ей задолжал по алиментам?
И теперь — она поступила по справедливости? Или по глупости?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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