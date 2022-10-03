Мнение: О чисто женской мести в годину суровых испытаний

Ещё одна примета времени. Впрочем, очень скрепная… Помните это — «кто написал четыре миллиона доносов?»? Жаль, Сергей Довлатов не заострил внимание на гендерных аспектах. Много интересного было бы, наверное.

Хотя это чуть позже сделал Владимир Высоцкий.

Ну а теперь — к делу.

Жительница Одинцово написала донос в полицию на бывшего, уклоняющегося от частичной мобилизации. Сообщается, что патриотичная #женщина передала полиции все контактные данные бывшего мужа

Сколько же он ей задолжал по алиментам?

И теперь — она поступила по справедливости? Или по глупости?

—