 

Пророссийский National Interest назвал цель обращения Путина к Западу

03.10.2022, 8:52, Новости дня
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Выступление президента Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий указывает на стремление Москвы покончить с миропорядком во главе с Западом, пишет обозреватель National Interest Марк Эпископос.

По его мнению, обращение российского лидера знаменует собой логическую кульминацию зарождающихся антизападных тенденций, изложенных в речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

«Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом», – передает РИА «Новости» слова Эпископоса.

Автор статьи предположил, что Путин хотел продемонстрировать решимость в стремлении коренным образом пересмотреть международный порядок, существующий после распада СССР.

«Речь в значительной степени следует рассматривать как резкое осуждение западного мира, в которой упоминалась работорговля и разграбление Африки, геноцид индейских племен в Америке, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также ковровые бомбардировки Вьетнама», – подчеркивается в публикации.

Напомним, в пятницу президент Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.

Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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