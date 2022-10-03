 

Посла России в Польше вызвали в МИД страны из-за референдумов

03.10.2022, 8:52, Новости дня
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Посол РФ в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики из-за решения о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

По словам Пшидача, в 11.00 (12.00 мск) посол Сергей Андреев будет в МИД в связи проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.

Он добавил, что в ходе встречи польская сторона выразит послу протест в связи с присоединением этих регионов к РФ и заявит о непризнании такого решения.

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.

Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.

В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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