Мнение: Бегство на свободу

Не поехать – так хотя бы прочитать!



Остров Цейлон

Чрезвычайно жизненная книга недавно попала мне в руки. Автор (точнее – авторша) сама того не зная, попала в десятку! Думала, что пишет для туристов или там для дауншифтеров, на худой конец – для тех, кто хотел (как она сама) «убежать от ковида» – в общем, для узкой и экзотической публики. А пока то да сё – писала, искала издательство, готовила книгу к печати – наступил октябрь 2022 года, и оказалось, что у ее творения мощнейшая потенциальная аудитория: сотни тысяч, а то и миллионы россиян в возрасте от 18 до 65 лет, ищущих, куда бы им в панике «бросить кости», спасаясь от мобилизации в родной стране!

И это в условиях, когда для здешнего большинства Европа, Прибалтика, Америка и Австралия закрыты санкциями, а республики бывшего СССР в Азии слишком малы и бедны. Куда податься бедным (во всех смыслах слова) уклонистам (а также их верным подругам, которых, наверно, надо будет по аналогии назвать «сентябристки»)? Велика планета – а податься-то некуда! Не в Китай же, в самом деле – там и так людей как в метро в час пик.

И вот тут, не буду томить, всплывает подсказка – книжка нашей таинственной авторши (она действительно предпочитает скрываться под невнятным псевдонимом) про… Шри-Ланку! Она же – таинственный и манящий «остров Цейлон», на котором каждый, хоть раз в жизни распаковывая коробку цейлонского чая, мечтал побывать.

Если кто еще не догадался – это в моем блоге продолжается суперпроект «Рецензии от Сапожника», поскольку не иссякает поток рукописей от авторов – даже несмотря на то, что я его как-то подзабросил в последние полгода-год, то есть с началом войны. Вот – поступила просьбу прочесть очередную рукопись. Таинственная девушка, разговор только по е-мейлу, даже имени нет… Но ее книга – бомба! Реально – это столь любимый сейчас многими нон-фикшн, причем обжигающе свежий, с пылу с жару: книга называется просто – «Год на Шри-Ланке», причем заканчивается (я все прочитал на одном дыхании)… весной 2022 года! Поистине – утром в газете, вечером в куплете. Просто зацените первые строчки:

«Эта история началась не тогда, когда я паковала рюкзак и думала, почему мне надо так мало вещей, что они помещаются в рюкзак и сумку. Почему я сижу одна на кухне, и мне совсем не жаль уезжать из моего любимого города и из моей любимой квартиры. Все мои вещи весили всего 11 килограмм. Это то, без чего я не могу обойтись, находясь долго на другом конце мира. То, что будет сложно купить и непонятно где взять. Неожиданный итог. Нет, история началась тогда, когда больше года назад весь мир разделился на свидетелей ковидлы и старообрядцев…»

Не скрою, приятно – моя известная антиковидобесная позиция притягивает ко мне интересных людей со всего мира, и даже до сих пор.

Цитата: «В отеле меня спросили, чего без маски. Я говорю – а знаете, сколько я сделала тестов? Вообще-то три. У меня даже есть выписка врача. Вы не беспокойтесь. Они такие – а вам -то не страшно? А я говорю – чего мне бояться, я в Индии была, Индонезии и Малайзии. А родилась вообще в Советском союзе.

В общем когда с местными заговариваешь, такое чувство, что им долю мозга удалили, как нашим ментам. Надо носить маску везде – говорят они. Я говорю – зачем? У меня сделано несколько тестов, и все отрицательные. В ответ совершенно остекленевший взгляд, и опять повторяют – надо носить маску. Ох….ные аргументы!»

Вот вам, короче, краткое содержание: простая девчонка из Питера, которую в разгар отечественной ковид-истерии заколебало родное Отечество, просто… решила свалить из города и из страны. Куда? А на Шри-Ланку! Покидала вещи в рюкзак – и айда. Одна, без парня, без друзей и подруг. В чужую страну на другом конце земшара, на остров Цейлон. Не во сне, а наяву. Практически ничего об этой стране не зная.

«А буквы на этом языке действительно выглядят как зверюшки, жопы, фрукты и ягодки. Хотя возможно это просто буква А. И вот ты смотришь на эти жопы и зверюшек и думаешь – куда автобус-то идет? А вокруг никто не говорит на английском. Что удивительно, я только в одном месте ждала на пересадке полчаса, обычно не более 5 минут. Фантастическое везение».

И далее мы будем узнавать эту страну буквально вместе с ней, по ее довольно дотошному книге-дневнику. В котором найдется место не только традиционным описаниям туристических красот, но и – что очень важно как туристу, так и беженцу – всяческим калькуляциям где что сколько стоит, какая еда съедобна а какая нет, как, не зная тамильского наречия, ездить на местных автобусах, что из себя представляют тамошние железные дороги, как подключать интернет, какие там есть жуткие насекомые и гады, какое море, как происходит смена времен года – ну и да, не обойдется и без описания разного рода романтических приключений! Да-да, откровенность некоторых сцен тоже порой шокирует!

Удивительно честное, открытое и познавательное повествование. Книга, думаю, способна оказывать и весьма полезное психологическое, я бы даже сказал, психоделическое воздействие – особенно в такое время, как сейчас, когда многие придавлены и даже придушены абсолютно плоскими и пугающими заботами полувоенного времени и подвешенного состояния в России или в какой-нибудь тесной армянской эмиграции. Чем-то настроение книжки напоминает песенку Вертинского «В бананово-лимонном Сингапуре, Пуре…» кстати, сейчас-то Сингапур, понятно, никакой не лимонный и не банановый – это мировой хаб, застроенный небоскребами, где повсюду снуют озабоченные клерки в костюмах, несмотря на 50-градусную жару; во времена Вертинского Сингапур был совсем не таким. Сингапур времен Вертинского – это как раз нынешняя Шри-Ланка! Во всяком случае, я так понял из произведения дивной Диэль Каппы (так она себя назвала).

«Храмовая улица не просто так называлась. Там был буддийский храм. Они начинают петь молитвы как муслимы, в 5 утра. К муслимам я привыкла, поскольку мы жили напротив мечети. Они попоют пять минут и выкл. Буддисты более тщательно подходят, они поют час. Через все динамики на всю улицу. От такой зашкаливающей духовности я просто уже вешалась от недосыпа».

Так вот в чем психоделика – в том, что вместе с авторшей, при небольшом усилии, ты уносишься в совсем другой мир, другой во всем: там нет ни войны, ни мобилизации, ни тупых сводок Совинформбюро о взятиях и отдачах, там вообще даже не знают, что есть какая-то Украина… как пишет очаровательная авторка: «Добро пожаловать на Шри-Ланку, тут гонки на тук-туках, тупые водители, жадность, нищета, искреннее радушие и чудесная природа».

Я сам, кстати, на Шри-Ланку не собираюсь и не собирался – я вообще плохо переношу Юг и жару. Однако и для таких как я книжка будет очень полезна – тем, что укрепит нас в наших убеждениях до состояния термобетона. Диэль объективна и ничего не скрывает – поэтому при всех ее постоянных восхищениях невероятными горными пейзажами, «лучшими в мире», кои открываются для тех, кто передвигается там на уровне облаков по тамошней игрушечной железной дороге – я дал себе зарок, что ни на какой Цейлон ни ногой. Сколько ж там пауков, комаров, мух, скорпионов и какой-то совсем неведомой кусающей живности! Нафиг-нафиг. Жара плюс насекомые – убийственная дуаль от Диэли! Как же хороша, что она меня честно предупредила!

«К нам в сад стало приходить немеряно зверья. Какая-то мелкая летучая херня, типа сантиметров 2-3, при этом звучит как бомбардировщик. Ищешь глазами что-то огромное, а оно вот такое. Все виды мух присутствовали, и всеми ими я была кусана. Самые отвратительные – как наши мошки, здоровенный волдырь сразу вспухает и чешется, но у меня быстро проходит»

Если о недостатках – пожалуй, чуть-чуть не хватает, если судить совсем уж по критериям «Большой Прозы», динамики и интриг, любовных приключений и, может быть, какой-нибудь погони за сокровищами. Все-таки антураж располагает! Но понятно, что это тот самый случай, когда достоинство перерастает в недостаток: книжка документальная, это ж реальная жизнь, реальный нон-фикшн – и автор не виноват, что в ее жизни не случилось (пока) африканских страстей и сокровищ Али-Бабы. Хотя… Диэль не проста, и ее книгу я бы все-таки назвал художественной. Ее душа – неприкаянной, ершистой, грубоватой и хрупкой девчонки – в книге видна. Белесая и холодная, как небо Питера – она лишь местами отогревается под беспощадным солнцем Юга, и тогда проступают вдруг вот такие строчки:

«Однажды вечером я ела на кухне ананас, а он делал поп-корн в кастрюле на плите. Я смотрела, как мошки кружатся в электрическом свете, и внезапно мир застыл. Я как бы была и внутри, и снаружи этой картинки, какой-то даже уютной и домашней. Мне показалось, что этот момент я буду потом вспоминать много лет спустя. Это очень странное чувство – ты и в моменте, и снаружи, видишь все со стороны и изнутри. Как будто в эту секунду на нас смотрел бог».

«ГОД НА ШРИ-ЛАНКЕ» от таинственной и великолепной Диэль Каппы. Идем по ссылке, заказываем и покупаем – https://ridero.ru/books/god_na_shri-lanke_2021_22/