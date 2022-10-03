Из-за энергетического кризиса голландцы возвращаются к традиционным способам обогрева — к дровам и углю

Из-за головокружительного роста цен на энергоносители некоторые жители Нидерландов начали переходить на более дешёвые и более традиционные методы отопления, пишет Canal 26. Так, по мере приближения зимы и холодов в Нидерландах резко выросли продажи угля и древесины для отопительных печей.

Мы на Canal 26 продолжаем говорить об экономике. Однако в этом случае речь пойдёт не об Аргентине, а о Нидерландах.

Из-за энергетического кризиса там для обогрева начали использовать другие методы. Это, разумеется, связано с тем, что происходит на европейском континенте с энергоносителями, а также с последствиями вооружённого конфликта и с ростом цен на энергоносители.

В этом случае в Нидерландах голландцы, осознавая, что означает нынешний рост цен на энергоносители, прибегают к другим, более традиционным способам отопления. По мере того как в Нидерландах наступают холода и приближается зима, продажи угля и древесины для отопительных печей взлетели. Происходит это потому, что потребители ищут другие, более дешёвые, альтернативные энергоносители, чтобы снизить негативный эффект от головокружительного роста счетов за газ вследствие вооружённого конфликта на Украине и ввода войск в эту страну.

Несколько недель назад нидерландское правительство запустило кампанию по сокращению потребления энергоносителей, мотивируя жителей гораздо меньше времени проводить в душе. Тем не менее, разумеется, не все готовы пойти на этот шаг.

Согласно официальным данным, на душ в Нидерландах в среднем тратится девять минут, а, по мнению правительства, должно уходить пять минут. И это одна из первых мер в рамках нынешнего энергетического кризиса.

Между тем некоторые граждане ищут другие способы протянуть эту зиму, намереваясь пережить холода с помощью угля и дров. Всё это, конечно же, вызвано повышением расходов в связи с ростом цен на энергоносители.

Дата публикации 30 сентября 2022 года.