Полковник Макгрегор – стремление к войне с Россией доведёт НАТО до распада – после ее уничтожения, союз будет не нужен

Помимо польского правительства и нескольких американских политиков, никто в Североатлантическом альянсе не заинтересован в полномасштабном конфликте с Россией. Такое мнение в эфире Fox News высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Если военный блок и дальше будет идти на обострение отношений с Москвой, то в конечном итоге он развалится на части, уверен эксперт.

Ответить на этот вопрос нам поможет полковник армии США в отставке Дуг Макгрегор, который присоединяется к нашей программе. Полковник, рады видеть вас сегодня вечером. Самый настоящий вихрь, неудержимый поток новостей сегодня поступает о РФ и Украине. Как нам следует это понимать?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Что ж, совсем не так, как об этом говорит сенатор Грэм или, если уж на то пошло, президент Байден. Очевидно, что за уничтожением трубопровода («Северный поток». — ИноТВ) стоит не Россия. Никто в это не верит. Более того, согласно опросам, подавляющее большинство немцев выступают против войны с Россией и категорически отвергают идею о том, что русские несут ответственность за (подрыв. — ИноТВ) газопровода.

Я думаю, что сейчас мы имеем дело с тремя вещами. Во-первых, Путин решил, что никто в Вашингтоне не будет с ним договариваться. И он знает, что, по сути, Вашингтон контролирует ситуацию. И поэтому он решил, что должен в ответ расширить военную операцию.

На Западе об этом не знают, но российские войска на Украине никогда не имели численного преимущества с того дня, как они туда вошли. Это изменится довольно резко, и я подозреваю, что упомянутые бомбардировщики, способные нести, как обычное, так и ядерное оружие, вероятно, оснастят обычным оружием и будут использовать при обострении конфликта, которое мы увидим на Украине.

И я думаю, что он (Путин. — ИноТВ) собирается урегулировать этот спор на Украине на приемлемых для РФ условиях, которые нам могут не понравиться. Но, помимо Польши, никто в НАТО не заинтересован в войне с Россией. Если мы будем продолжать придерживаться этой линии, мы увидим, как НАТО просто-напросто распадётся на части и исчезнет.

Потому что они не последуют примеру Польши, не будут держаться вместе. Я вас правильно понимаю, полковник?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Конечно, абсолютно. Никто не хочет воевать с Россией, кроме поляков и небольшого числа людей в Вашингтоне.

Что ж, это и будет ключевым моментом: ввяжется ли мир вслед за Польшей в войну с Россией, подтолкнут ли лидеры США мир к войне с Россией. Полковник Дуг Макгрегор, всегда рады вас видеть. Большое спасибо.

Дата публикации 01 октября 2022 года.