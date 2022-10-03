Завтрак Кристины Орбакайте: рецепт гречневой каши для всей семьи

Исполнительница хита “Пьяная вишня” радует близких при любой удобной возможности. Времени стоять у плиты у нее мало, поэтому в арсенале блондинки есть простой рецепт гречневой каши с изумительным вкусом. Кристина Орбакайте щедро поделилась кулинарными секретами. Завтрак звезда готовит с вечера, чтобы утром побольше поспать. Утром дочь Клава с радостью уплетает его.

Ингредиенты с расчетом на 1 порцию

Гречневая крупа — 100 г

Вода — 200 мл

Семена чиа (пищевой источник Омега-3) — 10 г

Миндальное молоко — 100 мл

Ягоды — по вкусу.

Способ приготовления

Вечером гречку в ковше или кастрюле заливаем кипятком, затем высыпаем туда семена чиа. На огонь ставить ничего не нужно. Кристина Орбакайте запаривает крупу, чтобы сохранить в ней максимум полезных веществ. Кстати, так же предпочитает делать вегетарианец Николай Дроздов.

Далее закрываем посуду крышкой, заворачиваем в полотенца и теплый плед. Ставим наш будущий завтрак в безопасное место, где ничего не прольется. Кристина Орбакайте предлагает разместить кастрюлю в кресле или на диване.

С утра нам останется только выложить готовую кашу в тарелку, добавить к ней теплое молоко и ягоды. Кушать подано! Рецепт Кристины Орбакайте выше всяких похвал. Не верите? Попробуйте сами!