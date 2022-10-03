 

Завтрак Кристины Орбакайте: рецепт гречневой каши для всей семьи

03.10.2022, 6:19, Разное
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Исполнительница хита “Пьяная вишня” радует близких при любой удобной возможности. Времени стоять у плиты у нее мало, поэтому в арсенале блондинки есть простой рецепт гречневой каши с изумительным вкусом. Кристина Орбакайте щедро поделилась кулинарными секретами. Завтрак звезда готовит с вечера, чтобы утром побольше поспать. Утром дочь Клава с радостью уплетает его.

Ингредиенты с расчетом на 1 порцию

  • Гречневая крупа — 100 г
  • Вода — 200 мл
  • Семена чиа (пищевой источник Омега-3) — 10 г
  • Миндальное молоко — 100 мл
  • Ягоды — по вкусу.

Способ приготовления

Вечером гречку в ковше или кастрюле заливаем кипятком, затем высыпаем туда семена чиа. На огонь ставить ничего не нужно. Кристина Орбакайте запаривает крупу, чтобы сохранить в ней максимум полезных веществ. Кстати, так же предпочитает делать вегетарианец Николай Дроздов.

Далее закрываем посуду крышкой, заворачиваем в полотенца и теплый плед. Ставим наш будущий завтрак в безопасное место, где ничего не прольется. Кристина Орбакайте предлагает разместить кастрюлю в кресле или на диване.

С утра нам останется только выложить готовую кашу в тарелку, добавить к ней теплое молоко и ягоды. Кушать подано! Рецепт Кристины Орбакайте выше всяких похвал. Не верите? Попробуйте сами!


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