 

Bloomberg – онлайн-сотрудники в США боятся потерять работу во время кризиса

03.10.2022, 5:16, Разное
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Как работники, вернувшиеся в офисы после пандемии коронавируса, так и их коллеги на удалёнке убеждены, что онлайн-формат работы может повлиять на их карьерные перспективы, пишет Bloomberg. Большинство опрошенных соглашается с тем, что те, кто ходит в офис, должны зарабатывать больше, но в то же время значительная часть готова бросить работу, если им придётся отказаться от онлайн-формата, подчёркивает издание.


AP

В американских компаниях нарастает напряжение в отношениях между сотрудниками, которые вернулись в офис после снятия пандемийных ограничений, и теми, кто продолжает работать из дома. Почти 75% респондентов заявили, что работодатель должен платить офисным сотрудникам больше, чем их коллегам, работающим удалённо; при этом две трети опрошенных обеспокоены тем, что менеджеры считают онлайн-работников более ленивыми — эти данные, собранные по заказу фирмы по подбору персонала GoodHire, приводит Bloomberg.

Интересно также и то, что треть из 3500 опрошенных готовы бросить нынешнюю работу или параллельно начать искать новую, если они будут вынуждены вернуться в офис. Тем не менее число таких ответов снизилось по сравнению с прошлым годом, что демонстрирует растущее давление на рабочих местах: большинство считает, что сотрудники, работающие на дому, будут более подвержены риску остаться безработными во время экономического спада, отмечает издание. Оба «лагеря», однако, сходятся в весьма важном мнении — удалённая работа, вероятно, помешает строительству их карьеры: примерно 6 из 10 респондентов выразили опасения в связи с тем, что их исключат из важных командных проектов или собраний, если они не будут постоянно находиться в офисе.

«Обе группы разделяют идею о том, что офисные работники будут иметь больше преимуществ и возможностей для карьерного роста, чем их коллеги, работающие удаленно… В опросе есть данные, демонстрирующие, что между двумя группами есть потенциал для конфликта», — цитирует Bloomberg Макса Весмана, операционного директора GoodHire.

Многие корпорации, в частности банки и финансовые организации, заняли сравнительно жёсткую позицию в вопросе «возвращения» сотрудников в офис хотя бы на неполный рабочий день. Но очевидно, что многие люди, особенно в крупных городах, всё ещё работают удаленно, по крайней мере несколько дней в неделю, а поэтому до полного отказа от удалёнки ещё долго, резюмирует автор статьи.


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