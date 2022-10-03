 

Guardian – хуже Джонсона перед отставкой — более половины британцев не одобряют работу Трасс

03.10.2022, 3:55, Разное
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Рейтинг одобрения деятельности Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании опустился ниже показателей Бориса Джонсона накануне отставки, пишет The Guardian со ссылкой на опрос компании Opinium. Её работу одобряют лишь 18% британцев, а 55% не одобряют. По мнению экспертов, помимо падения личного рейтинга, Трасс также «внесла свой вклад в то, что консервативное правительство в целом почти в одночасье утратило свой политический авторитет и репутацию в части экономической компетентности».


AP

Согласно новому опросу компании Opinium, рейтинг одобрения деятельности Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании опустился ниже показателей Бориса Джонсона накануне отставки. Опрос проводился среди 2 тыс человек в период с 28 по 30 сентября, пишет The Guardian.

В течение недели чистый рейтинг одобрения (разность долей одобряющих и не одобряющих работу политика. — ИноТв) Трасс упал с -9 до -37 — избиратели негативно оценили её новые меры в области бюджетной политики. По данным последнего опроса, её деятельность на посту премьер-министра одобряют лишь 18% британцев, при этом 55% не одобряют.

Чистый рейтинг одобрения Трасс ниже, чем у Бориса Джонсона накануне отставки с поста премьер-министра Великобритании и лидера консерваторов. Результат Трасс лишь немного превышает худший исторический показатель Джонсона в -42, зафиксированный в разгар скандала вокруг «партигейта».

Всего за месяц с тех пор, как Трасс вступила в должность премьер-министра, отрыв лейбористов от тори увеличился с 5 процентных пунктов до 19. Популярность тори упала до 27%, а лейбористов — увеличилась до 46%.

Рейтинг одобрения лидера Лейбористской партии Кира Стармера, напротив, значительно увеличился. Его чистый рейтинг одобрения в настоящий момент составляет +9, по сравнению с -4 на прошлой неделе. В вопросе о том, кого избиратели считают наиболее подходящим премьер-министром, Стармер также опережает Трасс на 17 процентных пунктов.

Преимущество Стармера над Трасс значительно превышает самое большое преимущество, которое он когда-либо имел над Джонсоном. Почти половина (48%) голосовавших за консерваторов в 2019 году предпочли бы видеть на посту премьер-министра Джонсона, а не Трасс. Только 19% выбрали бы Трасс.

Подавляющее большинство избирателей (75%) заявили, что, по их мнению, правительство потеряло контроль над экономической ситуацией в стране. Противоположной позиции придерживаются лишь 18%. При этом 71% голосовавших за консерваторов в 2019 году предполагают, что правительство потеряло контроль. Почти половина (48%) населения хочет, чтобы Трасс ушла в отставку.

Глава отдела политики и связей с общественностью компании Opinium Джеймс Крауч отмечает: «Лиз Трасс удалось достичь худших показателей как Терезы Мэй, так и Бориса Джонсона под занавес их пребывания на посту в течение всего нескольких недель после вступления в должность и спустя несколько дней после первого шага её правительства». По его словам, помимо падения личного рейтинга, Трасс также «внесла свой вклад в то, что консервативное правительство в целом почти в одночасье утратило свой политический авторитет и репутацию в части экономической компетентности», — передаёт The Guardian. 


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