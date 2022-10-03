Мнение: Пять миллионов силовиков и 300 тысяч мобиков

Блестящий текст Вадима Гончарова, моего фб-приятеля и тоже старого пиарщика:

“Вот, к примеру, Советский Союз проиграл войну в Афганистане. Ну, проиграл и проиграл – рухнула советская власть совсем не поэтому. Для практикующего в мировую политику большого государства проиграть войну – дело житейское, примерно как для пацана (в доснежинковую эпоху) вернуться домой с фингалом под глазом.

Рухнула советская власть даже и не потому, что не выполнила своё важнейшее обещание – догнать и перегнать Америку (в смысле, обеспечить народу благополучие на основе роста производительных сил). Хотела, но не шмогла, опять же, с каждым может случиться, но хотела то в сущности хорошего.

А рухнула именно из-за утраты легитимности, смешных по нынешним (да, и по любым) временам копеечных привилегий для номенклатуры, райкомовских спецраспределителей, блата, и вот этого, как его, – непотизма, о котором нам вчера своевременно напомнил академик Кадыров.

Нельзя врать в центральном элементе своего месседжа. Если у вас – теократия, нельзя устраивать бордели в монастырях, если у вас – либеральная демократия, нельзя подтасовывать результаты выборов, если у вас супер-пупер-какой-мощный милитаристский режим, нельзя проигрывать войну, в особенности ту, которую не пойми зачем сами начали с бодуна утром после праздника.

В особенности, нельзя её стыдно проигрывать. Здесь опять же прав академик. Если у вас 5 миллионов силовиков под ружьём, фигли вы, как стало подгорать, пихаете на фронт очкариков, которые пороху не нюхали и подворотничков не подшивали?

И в третьем моменте Рамзан Ахматович прямо в десятку попал. [Кстати, не знаю, сам ли он писал текст, но тот, кто писал, – реально академик пропагандистских наук, я бы с данной задачей лучше не справился, хотя с 89 года в этом бизнесе].

Если ты – прямо сильный-пресильный авторитарный лидер, так и бери на себя ответственность. А то, как начинать войну, так сам, а как чего не по плану пошло – обращайтесь с вопросами в Минобороны. Во-первых, это совсем детская отмазка, [а министра обороны, спрашивается, – кто назначал?], а, во-вторых, именно в эту щель сразу и вклинятся претенденты на наследство гибнущей империи. Это нацлидера нельзя публично критиковать, а превращать генштаб в мальчика для битья не возбраняется, правда ведь? Дальше эта щель будет стремительно расширяться.

Короче, текст Кадырова, – классика эпохи заката империи, и будет размещаться в хрестоматиях рядом с известной речью Милюкова “Глупость или измена” (ВАДИМ ГОНЧАРОВ)