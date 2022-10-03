“Пышное торжество мне не нужно”: актриса и экс-солистка группы “Стрелки” Юлия Беретта поделилась деталями будущей свадьбы

Юлия Беретта, известная общественности как бывшая солистка коллектива «Стрелки», скоро выйдет замуж. Предложение артистке сделал предприниматель по имени Денис. Причем за этот год слова о замужестве звучали из уст мужчины уже два раза.

Предложение руки и сердца

Впервые Денис предложил Беретте стать его женой во время возвращения из Питера в Москву. Юлия заявила, что это было весьма предсказуемо, так как она уже давно живет с бизнесменом. Но когда во время ведения автомобиля мужчина достал кольцо и произнес заветные для каждой девушки слова, это прозвучало для певицы очень романтично и неожиданно. Естественно, Юлия ответила утвердительно.

Повторное предложение Денис сделал артистке совсем недавно. В начале сентября бизнесмен отдыхал с Береттой в Германии. Пара посещала замок Jagdschloss Kranichstein, построенный в 1580 году. В этот раз предприниматель был более настойчив, чтобы артистка уже точно определилась с датой проведения свадьбы. Шестилетний сын Юлии фотографировал замок и успел запечатлеть на камеру торжественное событие.

Дата свадьбы

Пока артистка держит в секрете дату своей свадьбы. Певица не хочет пышного торжества, поэтому пригласит только самых близких людей. Юлия уже успела выбрать наряд — сдержанный, элегантный и очень красивый. Вернувшись из отпуска пара устроила себе двухнедельное предсвадебное путешествие по Италии. Беретта и Денис давно планировали посетить эту страну в бархатный сезон.

Творчество

Отношения с бизнесменом вдохновляют артистку на творчество. Многие свои треки Юлия посвящает именно Денису. Совсем недавно вышла ее композиция «Для любви», в которой она поделилась с поклонниками счастьем. А в ближайшем времени состоится релиз новой песни артистки под названием «Невеста». Композиция отражает текущий статус Беретты и тоже посвящена бизнесмену.

Личная жизнь

О ней артистка рассказывает очень редко. Поэтому в Сети и появилось множество слухов о ее возлюбленных. К примеру, в начале 2000-х ей приписывали отношения с Андреем Губиным. Но знаменитости сами не раз опровергали подобные домыслы. В реальности Юлию и Андрея связывает лишь многолетняя дружба.

В 2011 году певица связала себя узами брака с предпринимателем Владимиром Глебовым. Через четыре года у супругов родился сын Владимир. Но потом пара рассталась. А вот личность нынешнего избранника Юлия долго не раскрывала. Ведь бизнесмен был не публичным человеком и предпочитал оставаться с тени. Жених Беретты уже поладил с ее сыном и мальчик называет Дениса папой. Ранее он состоял в браке, от которого у него есть трое детей.