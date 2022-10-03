 

“Пышное торжество мне не нужно”: актриса и экс-солистка группы “Стрелки” Юлия Беретта поделилась деталями будущей свадьбы

03.10.2022, 3:00, Разное
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Юлия Беретта, известная общественности как бывшая солистка коллектива «Стрелки», скоро выйдет замуж. Предложение артистке сделал предприниматель по имени Денис. Причем за этот год слова о замужестве звучали из уст мужчины уже два раза.

Предложение руки и сердца

Впервые Денис предложил Беретте стать его женой во время возвращения из Питера в Москву. Юлия заявила, что это было весьма предсказуемо, так как она уже давно живет с бизнесменом. Но когда во время ведения автомобиля мужчина достал кольцо и произнес заветные для каждой девушки слова, это прозвучало для певицы очень романтично и неожиданно. Естественно, Юлия ответила утвердительно.

Повторное предложение Денис сделал артистке совсем недавно. В начале сентября бизнесмен отдыхал с Береттой в Германии. Пара посещала замок Jagdschloss Kranichstein, построенный в 1580 году. В этот раз предприниматель был более настойчив, чтобы артистка уже точно определилась с датой проведения свадьбы. Шестилетний сын Юлии фотографировал замок и успел запечатлеть на камеру торжественное событие.

Дата свадьбы

Пока артистка держит в секрете дату своей свадьбы. Певица не хочет пышного торжества, поэтому пригласит только самых близких людей. Юлия уже успела выбрать наряд — сдержанный, элегантный и очень красивый. Вернувшись из отпуска пара устроила себе двухнедельное предсвадебное путешествие по Италии. Беретта и Денис давно планировали посетить эту страну в бархатный сезон.

Творчество

Отношения с бизнесменом вдохновляют артистку на творчество. Многие свои треки Юлия посвящает именно Денису. Совсем недавно вышла ее композиция «Для любви», в которой она поделилась с поклонниками счастьем. А в ближайшем времени состоится релиз новой песни артистки под названием «Невеста». Композиция отражает текущий статус Беретты и тоже посвящена бизнесмену.

Личная жизнь

О ней артистка рассказывает очень редко. Поэтому в Сети и появилось множество слухов о ее возлюбленных. К примеру, в начале 2000-х ей приписывали отношения с Андреем Губиным. Но знаменитости сами не раз опровергали подобные домыслы. В реальности Юлию и Андрея связывает лишь многолетняя дружба.

В 2011 году певица связала себя узами брака с предпринимателем Владимиром Глебовым. Через четыре года у супругов родился сын Владимир. Но потом пара рассталась. А вот личность нынешнего избранника Юлия долго не раскрывала. Ведь бизнесмен был не публичным человеком и предпочитал оставаться с тени. Жених Беретты уже поладил с ее сыном и мальчик называет Дениса папой. Ранее он состоял в браке, от которого у него есть трое детей.


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