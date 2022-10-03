Мнение: Белая идиотическая гвардия

Фраза “они ничего не забыли и ничему не научились” принадлежит, как известно, Талейрану; он ее обронил по адресу выживших (в том числе – из ума) французских роялистов-монархистов, нахлынувших в Париж после изгнания Наполеона и восстановления Бурбонов. “Победившие” (на чужих штыках) аристократы сразу же принялись совершать все возможные ошибки, настраивая против себя французскую чернь и буржуазию, что и привело в конечном итоге к еще одной революции – но парадокс был в том, что роялисты, насидевшиеся в эмиграции, в самом деле не желали учиться даже у умнейшего Талейрана; в их куриных мозгах засела всего пара “идей” – что надо всем отомстить, вернуть “своё” и вообще – “сделать как при бабушке”.

У нас в ЖЖ есть свои знаменитые “монархисты-белогвардейцы”, верные “идеалам РИ”. В отличие от тех, про кого говорил Талейран – “наши”, конечно, не настоящие аристократы, а так – идеалисты-косплейщики, старательно разыгрывающие из себя “белых офицеров” и недобитых графьёв. Но, что поразительно – такие же тупые! Я не знаю, что здесь виной: это родовая черта всех монархистов – тотальная необучаемость?

В общем, почитал последние записи юзера Salery, он же историк Сергей Волков (я, в отличие от Станислава Белковского, почти никогда не запоминаю отчеств, увы). Волков в ЖЖ – образцовый белогвардеец, и я прежде читал его почти с неизменным сочувствием – его активное неприятие совка и его наследия мне было понятно и близко. Однако с началом СВО из него, как и из многих, вдруг полезло нутряное, портяночно-посконное – и вот оно мне совсем не понравилось. Впрочем, об этом я уже как-то упоминал. Тут решил посмотреть, как наш косплейщик Белой Гвардии воспринял мобилизацию – может, пришел в себя, ужаснулся?

Куда там! Всё гораздо хуже – Сальери… воодушевился! И причина – просто поразительная: Волков в полном восторге от самого факта, что Россия “наконец-то” принялась захватывать украинские территории силой! У Волкова – всё та же слепая и искренняя ненависть к Ленину, который двигал в том числе на Украину “советскую идеологию” – и невероятная радость от того, что Россия “просто” подминает под себя украинские земли.

Я одно время много читал по истории Гражданской войны в России – и потому не могу не вспомнить, что в этом, собственно, и состояла в 1918-1919 гг. позиция всех видных “белых генералов” – всяких там Корниловых, Калединых, Деникиных и прочих. Со всякими “незалежными” в переговоры не вступать, ничего им не обещать, просто всё захватывать военной силой и ДАВИТЬ, давить – восстанавливая дорогую сердцу Российскую Империю в ее прежних границах.

На чем, понятно, вся эта орда дебилов и погорела – поскольку воевали они за вчерашний день и за “тюрьму народов”, а Талейран не сумел образумить ни своих, ни этих через век… И его слова также пропадут втуне еще через век – уже в нашем 21 веке. Монархисты точно необучаемы. Вот Салери пишет:

“Украинский национализм – явление хоть и хамское, но живое и сколько-то естественное, а вот «старушка с красным флагом» и почитание тех, кто и создал сто лет назад возможности для нынешней «укронезалежности» – вещи абсолютно противоестественные, и не стоило удивляться результатам противостояния…”

И еще из его перлов: “В условиях «большой» страны («империи», если угодно) единственной альтернативой была только идеология традиционной российской государственности (в советской интерпретации «царистский империализм» и «великодержавный шовинизм»). Но именно она (по этой самой причине) всегда была главным объектом ненависти идеологии советской, это с ее носителями соввласть боролась в Гражданскую войну, и позже ни одна книга исторической тематики не могла выйти без ругани в адрес исторической России (приличные авторы ее, по возможности, минимизировали, но смыслом, правом на появление всякой такой книги было именно это).

Некоторые мечтатели о «возрождении величия России» не могут уразуметь, что главным врагом такового являются не внешние силы (и США, и Китай, и Турция, и окраинные укро и прочие самостийники были и будут всегда, так сказать, «параллельно»), а Совок, который существует ВМЕСТО России” (С.Волков)

Старый черт в своем библиотечном загоне, увидев, как РФ взялась повторять один-в-один все ошибки “белых генералов” в предыдущей Гражданской – встрепенулся, грызет удила, губы в кровавой пене – рвется в бой! И никак не возьмет в толк, что “хамский” украинский национализм – страшная сила, против которой он со своей “белой росгвардией” – ничто и никто, поскольку вся его “традиционная идея русской государственности” – фуфло и пустое место, причем это было всем ясно еще ВЕК назад. И что Ленин, как к нему ни относись, был как раз тем единственным, кто сумел снова впрячь вместе Россию и Украину – ИМЕННО потому, что ему было в равной степени плевать на обоих (обеих); именно за счет того, что он сумел предложить той и другой БЕЗНАЦИОНАЛЬНУЮ идеологию и ДРУГОГО врага.

Я-то не считаю, что к России так уж надо кого-то там присоединять – и так страна огромная и дико бестолковая, “я бы сузил”. Но на примере Салери-Волкова как раз хорошо видно, что все эти имперские идеологии “монархического реванша” по сути замешены на подспудном чувстве идейного банкротства. Отсюда, кстати, понятно, почему вся эта публика ничему не учится, ничего не забыв. Не учатся, потому что боятся научиться. С новым знанием придется ведь расстаться со старыми заблуждениями, понять, что “имперское величие” сгнило и лопнуло еще тогда, ДО 1917.

А не хочется на старости лет расставаться с заблуждениями, которые считал истиной всю жизнь. Это было бы простительно и даже умилительно, если б такое упорство не превращало вменяемых чудаков в упырей, готовых танками ради своих химер ломать Историю и Реальность.

Еще и мобилизацию одобрил! Мда… Россия все ж – удивительная страна: белые такие же скоты, как и красные.