 

Белы лебеди – Личное мнение

03.10.2022, 1:22, Разное
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Не совсем точно точно, кто первой решил стать белой лебедью, но результаты можно наблюдать в запрещённой и экстремистской социальной сети:


Фото: Соцсети

Прекрасная Бузова сыплет цитатами. Не менее прекрасная Костенко добавляет к цитатам нечто своё.

И всё это, когда на обеих — один принц-ухажёр.

Радостно на душе у девушек. Каждая из двух считает себя лебедью. Одна на бревне сидела, другая живёт в постоянных сравнениях с первой.

И всё соревнование ради Тарасова. Мда.


Фото: Соцсети

Видный мужчина. И человек добрый. Две лебеди за него бьются-бьются, а он стоит такой важный. Эвона, взглядом как сверлит!

Какие выводы можно сделать из этого? Попробуйте их сделать вы.

Источник: Лена Миро


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