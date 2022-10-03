Белы лебеди – Личное мнение
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Не совсем точно точно, кто первой решил стать белой лебедью, но результаты можно наблюдать в запрещённой и экстремистской социальной сети:
Фото: Соцсети
Прекрасная Бузова сыплет цитатами. Не менее прекрасная Костенко добавляет к цитатам нечто своё.
И всё это, когда на обеих — один принц-ухажёр.
Радостно на душе у девушек. Каждая из двух считает себя лебедью. Одна на бревне сидела, другая живёт в постоянных сравнениях с первой.
И всё соревнование ради Тарасова. Мда.
Фото: Соцсети
Видный мужчина. И человек добрый. Две лебеди за него бьются-бьются, а он стоит такой важный. Эвона, взглядом как сверлит!
Какие выводы можно сделать из этого? Попробуйте их сделать вы.
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Источник: Лена Миро
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