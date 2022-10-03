Das Erste – через три десятилетия после объединения восточные немцы по-прежнему зарабатывают меньше западных

Спустя более чем три десятилетия после воссоединения Германии восточные немцы по-прежнему зарабатывают значительно меньше, чем их сограждане на западе, пишет Das Erste со ссылкой на исследование Фонда Ханса Бёклера. В 2021 году жители Восточной Германии фактически получали на 13,7% меньше, чем их западные коллеги, обладающие той же квалификацией. Самые явные различия в заработной плате наблюдаются в технических профессиях.



AP

Спустя более чем три десятилетия после воссоединения жители Восточной Германии по-прежнему зарабатывают значительно меньше, чем их сограждане на Западе, обладающие той же квалификацией. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Фондом Ханса Бёклера, пишет Das Erste.

По данным фонда, существенных различий между востоком и западом в коллективных договорах о выплате заработной платы больше не существует. Согласованный уровень заработной платы в Восточной Германии в 2021 году составлял 98% от западного уровня. Однако фактически выплачиваемая заработная плата в восточногерманских землях была на 13,7% ниже, чем на Западе.

В рамках исследования Институт экономических и социальных наук (WSI) Фонда Бёклера проанализировал открытые данные о заработной плате 188 тыс. сотрудников одного пола, одной профессии и с сопоставимым профессиональным опытом на востоке и на западе.

Согласно исследованию, наиболее явные различия в заработной плате наблюдаются во многих технических профессиях. Например, техники-механики с десятилетним профессиональным стажем зарабатывают на востоке на €690 в месяц меньше, чем на западе. Для инженеров-механиков разница составляла даже €1030 в месяц.

Эксперт WSI Малте Любкер предполагает, что более низкие зарплаты объясняются в первую очередь тем, что восточногерманские компании гораздо реже связаны коллективными договорами, чем западные.

Согласно данным Института рынка труда и профессиональных исследований (IAB), в 2021 году лишь 45% сотрудников в Восточной Германии были связаны коллективным договором по сравнению с 54% на Западе. «Таким образом, путь к справедливой заработной плате для всех трудящихся Восточной Германии лежит в укреплении коллективного договора», — подчеркнул Любкер.

При этом женщины в Восточной Германии зарабатывают больше, чем их коллеги-мужчины. По данным Федеральной службы трудоустройства, жительницы Восточной Германии зарабатывают в среднем на €82 больше, чем мужчины. На Западе заработная плата женщин в среднем на €461 ниже, чем у мужчин.

Эксперты Федеральной службы трудоустройства связывают разницу в оплате труда мужчин и женщин на востоке и западе с различной секторальной структурой: в западногерманских федеральных землях действует гораздо больше крупных предприятий в секторах, где в основном преобладают мужчины, например в обрабатывающей промышленности. В Восточной Германии относительно высока доля женщин в секторе государственного управления или здравоохранении, передаёт Das Erste.