Independent – консерваторы в ярости — Лиз Трасс пригрозили отставкой за «бездарную» бюджетную политику

Премьер-министра Лиз Трасс призвали отказаться от «бездарной» бюджетной политики, которая защищает только богатых британцев, передаёт The Independent. В противном случае представители Консервативной партии в парламенте пригрозили Трасс мятежом, который может привести к её отставке уже к Рождеству.



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У премьер-министра Великобритании остались «считаные дни», чтобы отказаться от своей налоговой и социальной политики, — в противном случае Лиз Трасс ждёт мятеж в парламенте, который может привести к её отставке, сообщает The Independent со ссылкой на парламентариев от Консервативной партии.

На фоне первой ежегодной конференции Консервативной партии Трасс в качестве главы правительства её высокопоставленные однопартийцы заявили изданию, что члены парламента «в ярости» от планов премьера отказаться от обещанного увеличения пособий, чтобы компенсировать сокращение налогов для состоятельных британцев.

Так, по словам одного из парламентариев, который пожелал остаться анонимным, сочетание жёсткой экономии для бедных и льгот для богатых станет «электоральным самоубийством». Он подтвердил, что члены парламента от Консервативной партии совместно с коллегами из Лейбористской партии ищут способ помещать планам Трасс. «Её положение шаткое. Нет никакого оправдания объявленным ею мерам, которые выходят далеко за рамки того, что она обещала летом», — заявил политик.

Несмотря на то что пока парламентарии не объединились, чтобы выступить против премьер-министра, всё может измениться, если Трасс не откажется от своих планов до окончания парламентских каникул 11 октября. Уже сейчас некоторые консерваторы обсуждают, какую форму может принять конкурс на лидерство в партии, если премьер не изменит курс. Они опасаются, что смещение ещё одного лидера негативно скажется на позициях партии, но не верят, что консерваторы «оправятся», если Трасс останется у власти. Парламентарии полагают, что она может потерять свой пост уже к Рождесту.

Бывший канцлер казначейства Кеннет Кларк заявил в беседе с The Independent, что Трасс и нынешний министр финансов Квази Квартенг должны «быстро извлечь важные уроки» после «бездарной» новой бюджетной политики. Как напоминает издание, эта политика предусматривает сокращение налогов как минимум на £45 млрд.

Это уже позволило Лейбористской партии на 33 пункта обойти Консервативную партию в опросах. А бывший секретарь казначейства Филлип Оппенгейм и вовсе предположил, что это сделает Трасс, «вполне возможно, последним в истории премьер-министром тори». По его словам, новая бюджетная политика демонстрирует, что нынешние лидеры Великобритании не имеют «ни малейшего представления» о том, с какими проблемами столкнулась страна и как эти проблемы решать.

Глава специального комитета по казначейству в палате общин Мел Страйд предупредил Квартенга, что задержка с публикацией среднесрочного бюджета, обнародование которого назначено на 23 ноября, и оценкой его воздействия на страну, может «принести страдания миллионам людей», подтолкнув Банк Англии повысить процентные ставки.

Поддержал требование Страйда и член парламента от Консервативной партии Роджер Гейл. В беседе с The Independent он призвал Трасс и Квартенга «действовать очень быстро, потому что люди напуганы». По его словам, премьер окажется под «очень серьёзным давлением» к концу года, если не сможет успокоить общественность по поводу экономики.

Как напоминает издание, действующие правила не позволяют отстранить премьер-министра в первый год его пребывания у власти, однако несколько членов парламента указали на возможность Комитета 1922 года изменить правила, как это было в случае с бывшим главой правительства Борисом Джонсоном.

В субботу Трасс признала, что налоговая политика её кабинета может привести к краткосрочному периоду экономической нестабильности в стране, — но показала, что от своих планов отказываться не намерена.