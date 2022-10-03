Глава Евросовета объявил о намерении стран ЕС усилить санкции против России

Евросоюз продолжит усиливать ограничительные меры против РФ из-за конфликта на Украине, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в своем письме лидерам 27 стран ЕС в преддверии неформального саммита 6–7 октября в Праге.

Как сообщил глава Евросовета в своем письме лидерам 27 стран ЕС, вооруженный конфликт «на Украине продолжает бушевать», в связи с чем страны ЕС должны быть «едиными и твердыми в своем ответе», передает ТАСС.

По его словам, солидарность стран ЕС с Украиной якобы непоколебима, в связи с чем входящие в сообщество государства продолжат усиливать ограничительные меры с целью усилить давление на Россию для прекращения войны.

Глава Евросовета также сообщил, что на встрече планируется обсудить, «как продолжать оказывать сильную экономическую, военную, политическую и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется», а также рассмотреть, «как лучше всего защитить нашу критически важную инфраструктуру».

Кроме того, по словам Мишеля, в ходе встречи большое внимание будет уделено энергетическому кризису. «Наша главная цель – обеспечить надежность поставок и доступные энергоресурсы для наших домохозяйств и предприятий, особенно с приближением зимних холодов. Мы оценим решения, уже принятые в этом отношении, и дадим рекомендации относительно дальнейших действий, необходимых для обеспечения хорошо скоординированного европейского ответа», – отметил глава Евросовета.

Глава Евросовета подчеркнул, что экономическая ситуация в ЕС в целом также будет в центре внимания. «Борьба с высокими ценами для домохозяйств и предприятий, поддержка экономического роста и рабочих мест, а также защита уязвимых слоев населения, которые больше всего страдают от больших счетов за электроэнергию, являются нашей главной задачей. Больше, чем когда-либо, ключом к успеху будет наша способность сохранять единство и координировать нашу политическую реакцию в духе солидарности и в защиту наших общих интересов», – добавил он.

Ранее бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что США специально спровоцировали конфликт в Украине с целью разрушить экономику РФ посредством санкций, но они не работают, Запад попал в ловушку.

В пятницу дипломатические источники сообщили, что страны ЕС достигли предварительной договоренности по новому пакету санкций против России. В среду стало известно, что ЕС в рамках восьмого пакета санкций намерен расширить список персональных санкций против граждан России, введя рестрикции против философа Александра Дугина, певца и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева и главы концерна «Калашников» Алана Лушникова.

Также санкции коснутся некоторых видов сталепрокатной продукции и ряда товаров, которые используются в ювелирной промышленности, то есть драгоценных камней и металлов. Кроме того, предлагается ограничить ввоз ряда товаров из России, включая косметические товары, принадлежности для бритья, дезодоранты, мыло и туалетную бумагу.

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