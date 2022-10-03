Представители Украины, США и Турции обсудили оперативную поддержку ВСУ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил оперативную поддержку украинской армии с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном в ходе своего визита в Турцию, сообщил офис президента Украины.

Как сообщил офис президента Украины, в рамках визита в Турцию Ермак встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, передает ТАСС.

В ходе встречи, прошедшей в трехстороннем формате, представители Киева, Вашингтона и Анкары обсудили продолжение помощи украинской армии, «актуальные первоочередные потребности сил обороны Украины и важность оперативного получения такой поддержки и ее наращивания». Ермак также провел отдельные встречи с Калыном и Салливаном.

Участники встреч обсудили ситуацию в зоне боевых действий и координацию мер по реагированию на последние действия России, говорится в сообщении офиса Владимира Зеленского. Ермак сообщил о необходимости получения Украиной международных гарантий безопасности до обретения Киевом членства в НАТО, отмечается в сообщении. В нем также сообщается, что Ермак сообщил Салливану и Калыну о «важности жесткой реакции» на референдумы о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В свою очередь руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила, что Салливан обсудил с Ермаком дополнительную помощь Киеву, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «продолжающуюся работу Украины с ООН, направленную на обеспечение экспорта продовольствия на мировой рынок».

Как сообщили в Белом доме, Салливан сообщил Ермаку о том, что Вашингтон и его партнеры «будут создавать жесткие издержки для любых лиц, организаций и стран, которые оказывают поддержку» вхождению украинских территорий в состав России. Салливан также подчеркнул, что США привержены дальнейшей поддержке Украины, в том числе за счет выделения дополнительной помощи на 12 млрд долларов, которую одобрил президент США Джо Байден.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что Штаты всегда будут уважать «международно-признанные» границы Украины и поддержат усилия Киева по восстановлению контроля «над своей территорией».

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав РФ поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав РФ поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.

В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не признают и никогда не признают эти территории частью России.

Как подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов, Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами.

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