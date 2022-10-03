 

Мнение: И он знал всё (с)

03.10.2022, 0:28, Разное
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Мой еще школьный приятель Коля, последние 30 лет работающий в ЖЭКе, выражает собой ту самую непреходящую народную мудрость, о которой так долго ( и бестолку) говорили большевики. Сегодня зашел он ко мне в гости, я ему по традиции провел политинформацию – рассказал, в частности, про речь Путина на Красной площади и о том, что он нас всех собрался спасти от жуткого Запада с его намерением именовать родителей не “мама” и “папа”, а “Родитель №1” и “Родитель №2” (характерно, что сам Коля, хоть и живет в Москве, не имел понятия не то что о содержании речи Путина, но даже о том, что он вообще выступал).

Коля как обычно равнодушно выслушал новость про родителей с номерами, но все ж спросил:
– А чем им “мама” и “папа” не нравятся?
– Не знаю, – сказал я честно. – Черт их поймет, рептилоиды же! Но вроде говорят, что в этом есть дискриминация… (говорю и сам себе не верю – какая ж дискриминация в слове “мама”??)

А Коля вдруг задает вопрос не в бровь, а в глаз:
– Подожди, – говорит. – Но ведь в цифрах-то тем более дискриминация!
– Как это? – не понял я.
– Ну как?! – горячится старый приятель. – Родитель №1 – это ж явно круче, чем Родитель №2!
– Почему?
– Да потому что быть №1 – всяко лучше, чем №2! Это тебе любой объяснит!

Я так и сел. В самую суть Коля смотрит, собака! И ведь точно! Как я сам не понял? Эта нумерация – это ж дискриминация в совсем уж безнадежном виде – цифровая! Как там был у Маяковского –

Я знал рабочего. Он был
Неграмотный.
Не разжевал
Даже азбуки соль.
Но он – видел Ленина!
И он знал
ВСЁ.

Коля, видать, тоже Ленина видел (в Мавзолей ходил?). Зрит он всегда в корень.

Теперь пытаюсь понять – по каким критериям будут назначать в Родители №1? За успехи на производстве?

Источник: Размышления вольного социолога


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