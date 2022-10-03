 

Мнение: Бакинский сюрприз

03.10.2022, 0:19, Разное
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Азербайджан начал консультации о расширении экспорта газа в Европу, транспортируемого по трубопроводу TANAP, с 16 млрд куб. м до 32 млрд, а по трубопроводу ТАР. с 10 млрд куб. м до 12 млрд.  Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Мне интересно, Алиев поделился с Путиным планами об увеличении поставок газа в Европу, во время встречи президентов России и Азербаджана в Самарканде?

На сайте Кремля написано, что в ходе этой встречи, состоявщейся две недели назад, 16 сентября Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за «оперативное реагирование» на обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

Дословно:
«….хотел бы выразить Вам благодарность за оперативное реагирование на обострение, эскалацию в зоне армяно-азербайджанской границы. Боестолкновения продолжались менее восьми часов, и то, что они остановились, – хотя не сразу армянская сторона стала выполнять режим прекращения огня, но в целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается, – говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерений широкомасштабной эскалации. Пограничные конфликты случаются, к сожалению. Они были сопряжены с многочисленными жертвами с обеих сторон. Но главное, что удалось стабилизировать ситуацию и перевести её в мирное русло».
Отсюда

К слову, Алиев задержался, Путину пришлось немного подождать.

Но вернемся квстрече. Про Нагорный Карабах Путин и Алиев поговорили. По всей видимости, поговорили и про газ. Вот мне и интересно, повторюсь, Алиев поделился с Путиным планами об увеличении поставок газа в Европу? Или решил не поднимать этот вопрос? И преподнести сюрприз?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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