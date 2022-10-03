Мнение: О чудесах на российской границе… Украина завидует?

Это высокотехнологичное сооружение «выросло» внезапно и быстро. Даже не по воле президента Владимира Путина или ФСБ России, в чьё ведение входит и Пограничная служба.

Подсуетились… поляки. Которые тоже умеют в «пацан сказал — пацан сделал».

Короче…

Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью. Об этом сообщил уполномоченный польского правительства по безопасности инфопространства Станислав Жарин. «Сегодня польская граница защищена лучше всего в Европе», — подчеркнул он.

По некоторым данным, одной только союзной нам Беларусью дело не ограничилось. И Польша таким же макаром «обустроила» примерно 200 км российско-польской границы в Калининградской области. То есть и там — новый забор. Все работы заняли чуть больше года.

Поможет ли он? От неорганизованных мигрантов — наверное, да: собственно и строительство этой стены стало следствием прошлогоднего мигрантского кризиса на польско-белорусской границе. А в остальном — совсем не «линия Мажино».

Тут, конечно, нельзя не вспомнить проект «Європейський вал», больше известный как «Стена Яценюка». То немногое, что от него ещё осталось, выглядит теперь так.

Потрачено на него было примерно 2 млрд гривен. Работы, которые продолжила и команда нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, за восемь лет были завершены, дай Бог, на треть. А по некоторым данным, из 2000 км украино-российской границы (по линии на 23 февраля 2022 года) к моменту спецоперации было обустроено всего 100 км. Демо-участок для промо-съёмок, не более того.

Арсений Яценюк благополучно стал долларовым миллиардером, покинул премьерский пост и успешно свалил. Коррупционные дела по «Стене» расследуются до сих пор но выловленное — это лишь капля в море.

Впрочем, у России тоже есть своя «Стена». Начатая в 2012 году федеральная целевая программа «Государственная граница Российской Федерации», которая должна была завершиться в 2020 году, продлена аж до 2024 года. И тоже не обходится без коррупции. Видимо, это «родственное» для всех славян, как братьев, так и небратьев.

Но, как ни крути, события 24 февраля 2022 года, наверное, лучше всего показали «целесообразность» подобных сооружений. Нерушимость границ зависит совсем от другого. Сколько, кстати, сопротивлялись украинские пограничники российским БТГ?

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