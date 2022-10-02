Мнение: Текущая ситуация в российском ИТ, воспитание программистов и «экосистема здорового человека»

1. Игорь Ашманов, один из самых трезвомыслящих российских айтишников, пишет про наши текущие дела. Статью рекомендую прочесть целиком, там много интересного на самые разные темы. Процитирую для затравки пару фрагментов (ссылка):



Самые крупные взяткодатели в нашей стране — это западные IT-корпорации, которые 30 лет заносят гигантские откаты за поставку своих решений. Выросли целые династии чиновников, которые живут на этих откатах. <…>



Но суть экономики поставок IT-технологий в том, что официально все это делать в США и Европе нельзя, но деньги дырочку найдут. Просто возникают более длинные цепочки посредников, это становится дороже, но людям нужно зарабатывать, поэтому они тащат эти процессоры окружным путем, делая несколько раз перезакупку. Если тут есть деньги, то мы будем покупать эти процессоры. По данному поводу есть еще мартовский анекдот: «Компания Adidas заявила, что уходит с российского рынка. Китай заявил, что Adidas с российского рынка не уходит». <…>



Сколько человек уехали, мы не знаем. Сергей Плуготаренко из РАЭК на некоем заседании с минцифрой заявил о 70 тысячах уехавших айтишников. Наталья Касперская потом к нему подошла и прижала к фуршетному столику: «Откуда данные?» Он ответил: «Читаем чатики. Это наша оценка». Получается, они никого не опрашивали, данных не собирали, а число просто взяли с потолка. Им потом, кажется, объяснили, что так не надо делать, так как летом они стали распространять тоже свое какое-то как бы мнение, что 50 процентов уехавших уже вернулись обратно.

2. Читатель pens_anonimus рассказывает, как приучал своих детей к компьютеру и что из этого вышло (ссылка):



У меня 2 сына, один родился в 1980-х, другой в 1990-х. Старший начал со Cпектрума, младший начал со взрослого компьютера, на коленках у старшего брата.

Смартфоны: со старшим сыном сначала приходилось делиться своим, младший, когда подрос, сразу получил во владение и ПК и смартфон и планшет…

И, конечно, они и от игр фанатели. Но, надеюсь, при моем влиянии, старший стал гуру по программированию… типа хакер, наверное, в приличной компании, с приличной зарплатой, а младший вообще свободный художник. Бабки на Ютубе рубит.

Первое время он через меня их обналичивал и бабки вполне серьёзные, а когда закончил своё образование, при Академии Президента, быстренько от моих услуг отказался, но я ему сказал:

– Бабки руби, но свою маму введи в свою компанию, у неё “диплом” аудитора, она тебе не даст попасть впросак!

– А она у меня давно уже аудитором числится…

Умный мальчик! И если он с братом и рубятся изредка в танчики или ещё что… они имеют право, бабки у них есть.

И я совсем не считаю правильным отгонять детей от компьютеров. Но руководить ими надо… Моим повезло, я достаточно продвинутый был пользователь в 1990-х, так что кроме игр я им и многое другое преподавал и мои друзья, которые были в этом деле гуру…

Старые времена: ну что ты всё на улицу и на улицу, в свой этот футбол! Вон, бери пример с соседа, он всё с книжками, а тебе в институт поступать.

Новые времена: ну что ты всё с книжками и компьютером! Вон, бери пример с соседа, он в футбол гоняет, вот его точно в институт примут, со спортивной стипендией!

3. Антон Волков, – руководитель «Точки сборки», – зовёт в свой проект специалистов самого разного профиля (ссылка):

Друзья, жизнь бьёт ключом! Мне практически каждый день пишут желающие присоединиться разработчики, к нам приезжают в гости знакомиться и уже подключаются к непосредственной работе над проектами. Я доволен — всё идёт естественно и не покидает ощущение правильности происходящего.

Напоминаю, что у нас далеко не только игровые проекты. Мы строим “экосистему здорового человека” — у нас и образование, и база данных всего, свой мессенджер и органайзер, платёжная система, лаунчер для всего этого и многое другое, что ещё ждёт своих создателей. Поэтому не так важно, занимались ли вы геймдевом. Мы рады нашим по ценностям людям (совесть есть, живу / хочу жить по душе, хочу приносить людям пользу), людям с горящими глазами, которых не надо “пинать” и ставить задачи, людям, чей талант не даёт сидеть на жопе ровно, а постоянно их челленджит. Нам не нужны корпоративные юниты, нам нужны Джоны Кармаки.